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Spor Schalke 04 Kulübünden Ege Denizi'ndeki depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı mesajı
Spor

Schalke 04 Kulübünden Ege Denizi'ndeki depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:31:54 -
Schalke 04 Kulübünden Ege Denizi'ndeki depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı mesajı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Schalke 04 Kulübü, Ege Denizi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı diledi.

Alman kulübünün Twitter hesabından yapılan Türkçe paylaşımda, "Ege'de oluşan depremden dolayı Türk ve Yunan halklarına üzüntü ve dualarımızı iletiyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabırlar, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." denildi.

Schalke 04 Kulübü, benzer mesajı Yunanca da yayımladı.

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