SBSGGM uyardı: “Kaynağını bilmediğiniz süt ve süt ürünlerini kullanmayın”
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, resmi twitter hesabından yayınladığı mesajla vatandaşları süt ve süt ürünlerine karşı dikkat etmeleri konusunda uyardı.07 Haziran 2019 Cuma 12:08
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, resmi twitter hesabından yayınladığı mesajla vatandaşları süt ve süt ürünlerine karşı dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Hijyenik şartlarda elde edilmeyen sütün sağlık açısından risk oluşturduğu belirtilen uyarı yazısında, “Kaynağını bilmediğiniz, gıda etiketi bulunmayan süt ve süt ürünlerini kullanmayın” ifadesi kullanıldı.
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