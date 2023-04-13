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Aktüel Sazlık Koyu'nda 2 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
Aktüel

Sazlık Koyu'nda 2 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-04-13 00:39:00 -
Sazlık Koyu'nda 2 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Milli Park Sazlık Koyu mevkisinde kıyıya vuran 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Milli Park Sazlık Koyu mevkisinde kıyıda 2 erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesetler, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Cesetlerin, 14 Şubat'ta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki Dipburun açıklarında 2 lastik bottan birinin batması sonucu 38 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 4 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili olabileceği araştırılıyor.

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