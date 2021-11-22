Sazlıdere barajında sular çekildi, hayvanlar otluyor!
İstanbul'un su sorunu bitmek bilmiyor. Arnavutköy’de bulunan ve İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nda su seviyesinin yüzde 20’ye düştüğü kaydedildi. Dereye dönüşen barajda hayvanların otladığı görüldü.
İstanbul’daki barajlarda su miktarı günden güne azalıyor. İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı alarm veriyor. Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajı’nda İSKİ verilerinden alınan bilgiye göre su seviyesi yüzde 20.8'e düştü.
Hayvanların otlak alanı oldu
Kuraklıkla boğuşan ve adeta dereye dönen baraj drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geçen ay sular altında olan bölgelerin kuruduğu gözlemlendi. Aslında İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajında şimdi hayvanların otladığı görüldü.