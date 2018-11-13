Sayıştay RTÜK raporunu açıkladı

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kestiği para cezalarının büyük oranda ödenmediği ortaya çıktı.

Sayıştay'ın yayınladığı rapor sonrasında, RTÜK'ün son 5 yılda kestiği cezaların sadece %49'unu tahsil edebildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın tamamında bu oran %34 olarak göze çarpıyor.

En çok ceza alan programlar evlilik programlarıydı

Televizyonda yayınlanan programlardaki usulsüzlükler konusunda ceza kesen RTÜK, 2013 - 2017 yılları arasında toplamda 196 milyon TL'lik bir ceza kesmiş. Bu rakamın %49.12'sini tahsil edebilen RTÜK'ün tahsil edebildiği ceza oranı her sene gözle görülür oranda azalıyor.

Sayıştay, yayınladığı raporda ödeme yapmayan kurumlara değinmezken toplamda 66 milyon TL'lik kısımla ilgili tahsilat davası açıldığı bilgisini paylaştı. Yine raporda, bugüne dek en çok ceza alan programların geçtiğimiz sene yayından kaldırılan evlilik programları olduğu ortaya çıktı.