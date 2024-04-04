Sayıştay raporunda dikkat çeken detay! CHP’nin yıllardır yönettiği Beşiktaş’ın % 85’i kaçak

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2 Nisan’da, Beşiktaş’ta 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde kaçak tadilat esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mekânda tadilatın kaçak yapıldığı; yangın çıkışı ve havalandırma olmadığı, çıkış kapısının kilitli tutulduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda ruhsat yolsuzluğu olduğu, mekânın 29 yıl “içkili restoran ruhsatıyla” çalıştırıldığı, son 9 yıldır da itfaiye raporu olmadan işletildiği öğrenildi.

Bir dizi rezillik sonrası gece kulübündeki facianın ardından yıllardır CHP’nin yönettiği Beşiktaş’taki kaçak yapılar yeniden gündeme geldi.

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Beşiktaş’ın yüzde 85’i kaçak

14 ayrı rüşvet eylemi tespit edildikten sonra Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ve Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi tutuklanmıştı. Rüşvet yiyip ilçenin canına okuyan Hazinedar’ın ilçeyi soktuğu içler acısı durum Sayıştay raporuna yansımıştı.

İstanbul Beşiktaş Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda, ilçedeki yapıların yüzde 85’inin kaçak olduğu ortaya konmuştu.

Raporda, “Yapılan incelemede; Beşiktaş Vergi dairesi kayıtlarına göre Belediye sınırları içerisindeki ruhsata tabi aktif iş yeri sayısının 20.135 olduğu ve bu iş yerlerinin 17.228 adetinin ise ruhsatsız şekilde faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verilmişti.