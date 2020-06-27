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Eğitim

Sayısal sözel eşit ağırlık net puan hesaplama 2 yıllık 4 yıllık bölüm puanları net

YKS sınavına giren bir öğrencinin sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarının hesaplanabilmesi için TYT 150 barajını geçmiş olması gerekiyor. 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilmek için adayların TYT’de netleri biraz yüksek ise AYT’de yarım net almaları bile 170 puan barajını geçmelerine yetiyor. Peki sayısal bölüm öğrencisi TYT’de kaç net yaparsa barajı geçer? Sözel bölümde TYT’de kaç net yapılırsa 4 yıllık baraj puanı geçilir? Eşit ağırlıkta kaç net yapılırsa baraj geçilir?

Yeniakit Publisher
2020-06-27 08:52:00 - 2020-06-27 08:53:03
Sayısal sözel eşit ağırlık net puan hesaplama 2 yıllık 4 yıllık bölüm puanları net

Bir öğrencinin sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarının hesaplanabilmesi için TYT 150 barajını geçmiş olması gerekiyor. Ancak kendini bu barajlarla sınırlandırmayıp daha fazla sayıda soruyu doğru cevaplayan adaylar AYT barajına kendilerini yaklaştırırlar. 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilmek için adayların TYT’de netleri biraz yüksek ise AYT’de yarım net almaları bile 170 puan barajını geçmelerine yetiyor.

Ünsal bu netlerin hesaplanmasını şöyle açıklıyor: "Adayın zaten 150 barajını geçebilmek için asgari yapması gereken net sayısı 14-15. Aday, 150 barajını geçtiğinde AYT’de örneğin matematikte 12, fen bilimlerinde 5,5 net yaparsa AYT’de 17,5 net yapmış oluyor, bununla da sayısal 170 barajını geçiyor. Kısaca sınav toplamında yaklaşık 32 net yapmış olursa 4 yıllık bir bölüme geçebiliyor. Sayısal bölüm öğrencisi, TYT’de 53 soruyu doğru yapmışsa, AYT’te yarım matematik neti yaparak sıralama sınırlaması olmayan biyoloji, fizik gibi bölümleri kazanabiliyor.

Sözel bölümde ise 50 TYT sorusu doğru olan biri, edebiyat, sosyal bilimler sorularından yarım net çıkardığı zaman 170 barajını geçerek, tercih yapma hakkı elde edebiliyor. Sözelde arkeoloji, sanat tarihi gibi yerler ile vakıf üniversitelerindeki iletişim, tarih, halkla ilişkiler gibi yerlere girebilir.

Eşit ağırlıkta da durum pek farklı değil. 51 TYT netine sahip bir aday, edebiyat, sosyal bilimlerden yarım net çıkarırsa taban puanı oluşmamış, kontenjanlarını doldurmakta zorlanan eşit ağırlık programları olan iktisat, işletme, çalışma ekonomisi gibi alanlara girebilir.”

 

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