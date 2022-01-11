Sayılı saatler kaldı! Altın yatırımcıları teyakkuza geçti
ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile yön bulmaya çalışıyor. Ons altın 1800 doların üzerinde seyretmeye çalışsa da yükselişler destek noktasında tutunmasında yeterli olmuyor.
Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele etmenin yollarını ararken Altın fiyatları yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Yarın ABD'de açıklanacak enflasyon öncesinde ons altın 1800 doların üzerinde seyretmeye başlasa da gelecek olan verinin yüksek olması ihtimali altında ters etki yaratabilir. ABD enflasyonu yarın saat 16:30'da açıklanacak.
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını enflasyonla mücadele için daha erkene çekip sayısını artırması ihtimali de bulunuyor.
Halihazırda ABD'de enflasyon yüzde 6.8 oranında bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell ise her fırsatta yüksek enflasyonla mücadele edeceklerini söylüyor.