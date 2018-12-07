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Sayı durmadan artıyor! 700'den fazla öğrenci gözaltına alındı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylarda 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındığı bildirildi.

07 Aralık 2018 Cuma 01:39
Sayı durmadan artıyor! 700'den fazla öğrenci gözaltına alındı

Fransız basının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ülke çapında Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek amacıyla dün yapılan eylemlerde çıkan olaylarda 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı.

Dün 280 lisede tamamen veya kısmen eğitime ara verildi.

Öğrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenliyor. Öğrenci sendikaları ise eylemlerin daha geniş katılımla süreceği mesajını vermişti.

Çarşamba günü düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 01:39
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