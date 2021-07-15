  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Samsun Valisi Dağlı’dan 15 Temmuz açıklaması
Süleyman Soylu'dan 15 Temmuz mesajı
Rusya'dan İngiltere'ye sert uyarı
Bakan Koca'dan 15 Temmuz mesajı
Gündem Saygısız Sertel’e tepki yağıyor
Gündem

Saygısız Sertel’e tepki yağıyor

Daha önce “Fakirlerin yatırım aracı cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar” diyerek inançlarla alay eden İslam karşıtı Ayşenur Arslan’ın, Halk TV’de sunduğu “Medya Mahallesi” programına katılan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de milletin mukaddesatını hedef alan sözler sarf etmişti.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 09:54:00 -
Saygısız Sertel’e tepki yağıyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Sertel, Müslümanların namaz sonrası “Euro dolar, euro dolar” şeklinde tesbih çektiğini iddia etti. Sertel’in skandal ifadeleri tepkilere neden olurken konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, “Siyasi partiler bu ülkede vatana, millete, mukaddesata hizmet için vardır. Bunlardan birine ihanet içindeyseler açıkca söylemeliler. Dinin ve vatanın aleyhine konuşmak kimsenin haddine değildir. Hadsizliğin lüzumu yok. Böyle mukaddesiyatlarımızı hedef almak saygısızlıktır. Bu asla kabul edilemez” dedi.

“Bu ifadeler zamanı geldiğinde suratına tokat gibi vurulur”

“Bizim inançlarımız ile uğraşanlara fırsat vermeyiz” diyen Diyanet Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin de, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümüne geldiğimiz şu günlerde böyle çirkin ifadelerin kullanılması, çeşitli provokasyonların yapılması akla mantığa sığmıyor. Bu ifadeler zamanı geldiğinde suratına tokat gibi vurulur” tepkisini gösterdi.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay