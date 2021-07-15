Saygısız Sertel’e tepki yağıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Sertel, Müslümanların namaz sonrası “Euro dolar, euro dolar” şeklinde tesbih çektiğini iddia etti. Sertel’in skandal ifadeleri tepkilere neden olurken konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, “Siyasi partiler bu ülkede vatana, millete, mukaddesata hizmet için vardır. Bunlardan birine ihanet içindeyseler açıkca söylemeliler. Dinin ve vatanın aleyhine konuşmak kimsenin haddine değildir. Hadsizliğin lüzumu yok. Böyle mukaddesiyatlarımızı hedef almak saygısızlıktır. Bu asla kabul edilemez” dedi.

“Bu ifadeler zamanı geldiğinde suratına tokat gibi vurulur”

“Bizim inançlarımız ile uğraşanlara fırsat vermeyiz” diyen Diyanet Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin de, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümüne geldiğimiz şu günlerde böyle çirkin ifadelerin kullanılması, çeşitli provokasyonların yapılması akla mantığa sığmıyor. Bu ifadeler zamanı geldiğinde suratına tokat gibi vurulur” tepkisini gösterdi.

