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Medya Sayfalarında terk bir satır yok! ‘Babam emekli imam’ diyenlerin İsmailağa rahatsızlığı
Medya

Sayfalarında terk bir satır yok! ‘Babam emekli imam’ diyenlerin İsmailağa rahatsızlığı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 19:43:00 -

İsmailağa Cemaati şeyhi Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenaze merasimi, Karar gazetesinin birinci sayfasında yer almazken, CHP'ye yakın medyada da haberleştirilmedi. Milli Gazete'nin küçük bir kısımda gördüğü cenazeye ilişkin medyanın iki yüzlülüğü, Akit TV canlı yayınında değerlendirildi.

Manşetlerin Dili programında Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yöenetmeni Murat Alan, gazete manşetlerini yorumladı.

Karahasanoğlu, Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenaze merasimine yer vermeyen gazetelerin iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

"Bu ülkede yaşıyorsanız eğer ki bu ülkede yaşadığınıza göre İsmailağa nefretini açıklamanız lazım." diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, "Cumhuriyet gazetesini anlarım, iç sayfada gıcıklığına bir başlıkla verir ama Karar'ı anlayamıyorum." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, "Aynı gazetenin içinde (Karar) Yusuf Ziya Cömert, 'Gazze'den dolayı yarın ahirette Erdoğan'a hesap sorulduğu zaman...' diyor... 'Benim babam müftüdür', 'Benim babam emekli imamdır' diyenler, İsmailağa nefretini anlatmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu sözlerine şöyle devam etti: "İsmailağa Cemaati'nin lideri vefat ediyor, cenazesine on binlerce insan katılıyor. Sevseniz de sevmeseniz de o cenaze bir haberdir. Karar'da yok, Sözcü'de yok.. Cumhuriyet'ten beklemezsiniz zaten. Milli Gazete'de küçücük bir haber. Bunun izahı ne olabilir?"
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