Sayfada bul bulabilirsen! 'Sözcü ve Birgün Adnan Oktar'cı oldu' dedirten manşetler

Yıllardır İslam dinini istismar ederek Müslümanların sinir uçlarıyla oynayan sapkın Adnan Oktar ile çetesine ceza yağdı. Adnan Oktar adlı şarlatan 10 ayrı bireysel suçtan bin 75 yıl 3 ay hapse mahkum edilirken, Türkiye'nin bir dönem en önemli gündem maddesi olan davanın sonucu bazı gazeteler tarafından görmezden gelindi.

Her fırsatta İslam'ı hedef alanlar kör oldu!

Her fırsatta tarikat ve cemaatleri hedef alan Sözcü ile Birgün gazeteleri, Türkiye'nin merakla beklediği din şarlatanlarına ilişkin mahkemenin sonuçlarına birinci sayfalarından yer vermedi.





Her fırsatta Ehl-i Sünnet Tarikat ve Cemaatleri hedef gösteren paçavraların Adnan Oktar gibi bir şarlatana verilen cezaye sessiz kalması 'Sözcü ve Birgün Adnan Oktar'cı mı oldu?' sorusunu akılla getirdi.