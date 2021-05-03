Sayan'dan canlı yayında ayar üstüne ayar! 'Peki peynir alamayan içki nasıl alıyor?'

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüste kapanmada alkol satışının yasak olması laik mahalledekilerin "Yaşam tarzına müdahale ediliyor. İçki yasaklanıyor" şeklindeki yaygarasına ilişkin canlı yayında yapılan tartışmada Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan herkesi susturan bir konuşma geldi.

Sayan, "Bize gelen yazışmalar doğrultusunda ben genelgelerin tamamını okuyorum. İçki içmediğim için değil ben insan haklarına saygılıyım. Allah ile kul arasına gerecek değilim. Ben yandaşlık için konuşmuyorum." dedi.

Sunucu Erhan Ertürk, "Tekel büfesi işleten bir esnaf var siz bir ilişki görüyor musunuz bu genelge ile" sorusunu yöneltti.

Sayan, "Siz kendinizle çelişkiye düşüyorsunuz. Niye sadece tekel bayileri konuşuluyor. Konfeksiyon konuşulmuyor." cevabını verdi.

Ertürk, "Bakkalın biraz büyüğünü konuşuyorum. Dükkanın bir bölümü açık bir bölümü kapalı, içki satamıyor." dedi.

Sayan, "Tekrar tekrar söylüyorum. Bazı insanlar sürekli bir ucunu kırpıp sosyal medyada gündem oluşturuluyor. Koskaca Merkez Bankası bilançoları bir defter bakkalı gibi sunulup Türkiye'yi meşgul ediyor. Biz sosyal medya gündemi ile gidemeyiz." dedi.

Ertürk, "Sizin orada tekel bayileri açık mı?" diye tekrar soru sordu.

Sayan, "Genel olarak Türkiye geneli neyse burası da böyle, bana bir şikayet gelmedi. Herkes aç diyip 150 - 200 liralık içki peşinde koşanlara inanıyorsak ülkemize de milletimize de yazık etmiş olursunuz. Ben içmiyorum o ayrı bir şey, ben kendimi haşa Allah yerine koyup insanları cezalandıramam, insanlar aç, evine ekmek götüremiyor. Deniliyor. Peki peynir alamayan içki nasıl alıyor. Tartışmanın boyutu farklıdır. Suni gündemler oluşturuluyor. Hükümet normal genelgeleri yayınlıyor onun içinden bir şeyi çıkarıp algı yapıyorlar." dedi.