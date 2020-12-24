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Ekonomi Sayaç tamir ücreti ne kadar? Su elektrik gaz sayacı ayarı kaç liraya yapılıyor?
Ekonomi

Sayaç tamir ücreti ne kadar? Su elektrik gaz sayacı ayarı kaç liraya yapılıyor?

Sayaç bakım ücreti | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayarlama ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, sayaç bakımı kaç TL? | Elektrik sayacı tamiri ne kadar? | Gaz sayacı bakım ücreti

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:22:00 -
Sayaç tamir ücreti ne kadar? Su elektrik gaz sayacı ayarı kaç liraya yapılıyor?

Pek çok kişi su, elektrik ve gaz sayaçlarının kaç liraya bakımının yapılacağını araştırıyor. Peki, sayaç tamir ücreti ne kadar oldu 2021?

Sayaç tamir ücreti ne kadar? Su elektrik gaz sayacı ayarı kaç liraya yapılıyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak. Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 16,9 lira ve 24 lira olacak.

Elektrik sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti tek fazlı sayaçlar için 16,9 lira, üç fazlı sayaçlar için 19,7 lira olarak uygulanacak.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 18,9 ile 564,3 lira arasında değişecek.

Alınan karar 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

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