Savunmada yerlilik artacak daha fazla istihdam sağlanacak

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, gelecek yıl savunma sanayisinde yürütülecek faaliyet ve projelerle bu alandaki hedeflere de yer verildi.

Eğitimler artacak

Savunma sanayisinin mevcut kabiliyetlerini belirlemek üzere tüm ülkeyi kapsayacak şekilde endüstriyel yetkinlik veri altyapısı geliştirilerek yetenek envanteri (YETEN Projesi) oluşturulacak. Yürütülecek savunma projeleri belirlenirken ve mevcut projeler yürütülürken savunma sanayisi yerlilik oranı artırılacak. Savunma Sanayii Akademisi tarafından sektöre yönelik eğitimler düzenlenecek. Vizyoner Genç Projesi kapsamında gençlere savunma sanayisine ilişkin güncel haberler, kişisel gelişim ve kariyer alanlarında mevcut yaklaşımlarla tavsiyeler, güncel staj ve iş olanaklarına ilişkin bilgiler sunulmaya devam edilecek.

81,5 bin istihdam

Odak teknoloji ağları (OTAĞ) düzenlenerek teknoloji bazlı Ar-Ge yol haritası oluşturulacak, gelişen teknolojilerin takibiyle ihtiyaçlar yeniden gözden geçirilerek güncellenecek. Teknoloji bazlı Ar-Ge yol haritası kapsamında projeler yürütülecek ve yatırımlar gerçekleştirilecek. Sektör Kabiliyet Atlası ve Adaptif Dönüşüm Projesi hayata geçirilecek. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yapılacak çalışmalarla savunma sanayisindeki yerlilik oranının 2021’de yüzde 71’e, savunma ve havacılık yurt dışı satış gelirlerinin 6,2 milyar dolara, savunma ve havacılık sanayisi cirosunun 19,7 milyar dolara ve istihdamının 81,5 bine ulaşması hedefleniyor.