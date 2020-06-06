Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısına tat vermedi

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, geçen ay hisse senedi piyasalarında yatırımcısına tat vermedi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ocak, şubat, mart ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettiren, nisan ayında ise toparlanma eğilimine giren dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri mayıs ayında yatırımcısını fazla sevindiremedi.

Hisse senedi piyasalarında mayıs ayında söz konusu şirketlerin 6'sı kaybettirirken, 4'ü de kazandırdı

Analistler, bu yılın hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirti. Savunma ve havacılık hisselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının talebi azaltacağı,sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, yılın ilk çeyreğinde salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişelerin de hisse fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

ABD'li General Dynamics'in hisseleri mayıs ayında yatırımcısına yüzde 12,4 kazandırdı. Analistler, General Dynamics'in zor bir yıl geçirdiğini ancak birçok operasyonunun da Kovid-19'dan kayda değer derecede etkilenmediğini belirterek, şirketin özellikte denizaltı tarafında güçlü olduğunu dile getirdi.

Boeing'in hisseleri de yüzde 3,4 yükseldi. Şirket geçen ay ocak ayında durdurduğu 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimine tekrar başladığını duyurmuştu. Analistler, firmanın üretime dönüş kararının, Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun’un, 7 bine yakın çalışanın işine son verdiklerini belirten açıklamasının ardından gelmesine dikkati çekti.

Mayıs ayında ABD'li şirketler L3 Harris Technologies'in hissesi yüzde 3, Northrop Grumman'ın hissesi de 1,4 değer kazandı.

Analistler, ABD hükümetinin savunma ve havacılık tarafına önem verdiğini şirketlerin hükümet tarafından hayata geçirilen projelerde yer almasının ve yapılan anlaşmaların ABD merkezli savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerini genel anlamda olumlu etkilediğini aktardı.

Söz konusu dönemde İtalyan Leonardo şirketi yatırımcısına yüzde 11 kaybettirdi. İtalya'nın Avrupa'da Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olması ve şirketin geçen ay açıkladığı bilançosunun beklentilerden kötü gelmesi, hisse performansını olumsuz etkiledi.

İngiliz BAE Systems'in hisseleri, yüzde 2,4 azaldı. Yılbaşından bu yana hisse senedi piyasalarında savunma ve havacılık şirketlerinin üzerindeki satış baskısıyla şirketin hisseleri değer kaybetmeye devam etti. Şirket geçen ay da yatırımcısına yüzde 2,6 kaybettirmişti.

Airbus'ın hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 2, Fransız Thales'in hisseleri yüzde 0,5, ABD'li Raytheon Technologies'in hisseleri yüzde 0,4, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri de yüzde 0,2 azalış kaydetti.





-Şirketler yıllık bazda kaybettirdi

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi piyasalarında yılın 5 ayında kötü bir performans sergiledi. Şirketler, söz konusu dönemde yatırımcısına kaybettirdi.

Söz konusu dönemde, sadece L3 Harris Technologies yatırımcısına yüzde 0,8 kazandırırken, Lockheed Martin yüzde 0,2, Northrop Grumman yüzde 2,5, BAE Systems yüzde 12,1, General Dynamics yüzde 16,7, Thales yüzde 25,7, Raytheon Technologies yüzde 31,5, Leonardo yüzde 46,4, Boeing yüzde 55,2, Airbus yüzde 56,5 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin Mayıs 2020 ve 2019 sonu getirileri şöyle: