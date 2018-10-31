Savunma şirketlerinden MILIPOL 2018’e çıkarma

Katar’ın başkenti Doha’da bu yıl 12’ncisi düzenlenen “Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı” (MILIPOL Katar 2018) kapılarını ziyaretçilere açtı. Doha Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarın açılışına, Türkiye’den Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı katıldı. Bu yıl 24 ülkeden 219 şirketin yer aldığı fuara Türkiye’yi temsilen HAVELSAN, ARES ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu iştirak ediyor.