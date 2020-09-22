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Aktüel Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet
Aktüel

Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın uzaktan eğitime katkı sunmak için başlattığı tablet bilgisayar kampanyası, savunma sanayisi şirketlerinin desteğiyle hızla büyüdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:47:00 -
Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından uzaktan eğitime erişim imkânı bulamayan öğrenciler için başlatılan kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayar sayısı 19 bine ulaştı.

Bayraktar, Twitter hesabından "Türkiye'nin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. Uzaktan eğitimde 5 bin öğrencinin eğetimine katkı sağlamak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz." paylaşımı bir kampanyaya dönüştü.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali, teknofest paydaşları ile hızla büyüyen ve kampanyaya dahil olan Türk savunma sanayi firmalarına öncülük etti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., "Geleceğimizin güvencesi gençlerimiz için 5.000 tablette bizden" yaptığı açıklama ile kampanyada yerini aldı.

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, "eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak" için kampanyaya 5 bin tablet bilgisayarla destek vereceklerini söyledi.

ROKETSAN, HAVELSAN, TEI ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ de kampanyayı 1000 tablet bilgisayarla genişletti.

Savunma sanayi firmalarının öğrencilere hediye edeceği tablet bilgisayar sayısı 19 bine ulaştı.

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