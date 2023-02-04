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Teknoloji İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Son teslimatı yapıldı
Teknoloji

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Son teslimatı yapıldı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin son teslimatı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 13:41:00 - 2023-02-04 13:43:01

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli olarak üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin son teslimatının Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli imkânlarla üretilen, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin, son teslimatını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gerçekleştirdik. Donanmamıza hayırlı olsun. Kritik sistemleri yerlileştirme adımlarımız devam edecek."

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