Savunma sanayiinde önemli satın alma

Savunma sanayii şirketi HAVELSAN’dan önemli bir hamle geldi. Türkiye’nin pek çok yerli projesinde mührü olan şirket, iştiraklerine bir yenisini ekledi.

İmzalar atıldı

Yürütülen görüşmelerin ardından ASİSGUARD’ın yüzde 49’luk hissesinin HAVELSAN’a devriyle ilgili sözleşme imzalandı.

ASİSGUARD, mühendislik kabiliyetleriyle elektro-optik görüş ve sınır güvenliği sistemleri, döner kanatlı silahlı/silahsız dron çözümleriyle biliniyor.

Sistemlerini ve çözümlerini Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sunuyor. TSK envanterine giren ilk milli makineli tüfek ile atış stabilizasyonu bulunan silahlı dron sistemi Songar’ı üreten ASİSGUARD, ihracat başarılarıyla dikkat çekiyor. Bu başarılarda Songar önemli rol oynuyor.

Yeni yetenekler kazandırıldı

ASİSGUARD, entegre ettiği farklı faydalı yüklerle drona yeni yetenekler kazandırdı. Ayrıca 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan çok sayıda zırhlı araca çevresel görüş sistemleri entegre etti.

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Bir süredir insansız kara aracı ve dijital birlik projeleri yürüten HAVELSAN, ASİSGUARD’ın dron ile elektro-optik çözümlerinden de yararlanıyordu. İmzalanan hisse devri sözleşmesinin akabinde HAVELSAN’ın ürün ve proje yelpazesinin farklılaşıp genişlemesi öngörülüyor. Şirketin yenilikçi ürünlerinin ve projelerinin yurt dışı pazarlarda daha esnek bir modelle tanıtılıp satılması hedefleniyor.

Marka gücü var

HAVELSAN’ın yurt içi ve yurt dışında marka gücüyle ASİSGUARD’n yeni pazarlarda iş potansiyelinin artması da bekleniyor.

HAVELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Nacar, ASİSGUARD’la bazı projelerde mühendislik kabiliyetlerini birleştirdiklerini söyleyerek, “Hisse devri sözleşmesini imzalamamızda ise en çok da birlikte iş yapma modelinin başarıyla sonuçlanması etkili oldu” dedi.