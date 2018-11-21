Savunma sanayiinde hamle üstüne hamle

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

ALTAY tankı, ATAK helikopteri, BORA tüfeği, ANKA ve Bayraktar gibi insansız hava araçları (İHA) ile terör örgütü PKK’yı ininde boğan ülkemiz; savunma sanayiinde atılıma devam ediyor. ASELSAN, TAI, ROKETSAN, BAYKAR gibi şirketler yeni projeler ile yerlilik oranını arttırıyor. Bu projelerin başarılı olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, “Yerlilik oranı 2000’lerin başında yüzde 20 idi, sektör dışa bağımlı bir yapıda idi. Şükür ki bu oran yüzde 65’i aştı, bazı ürünlerde yüzde 90-95’i buldu” dedi.

İhracatta önemli hamle

İlerisi için umutlu olan Tüfekçi, “Ar-Ge ve inovasyona önem verilir, stratejik yatırımlar yapılırsa yerlilik oranı 2021 itibari ile yüzde 70’lere gelir” ifadesini kullandı.

Savunma sanayii ihracatının devamlı arttığını kaydeden Tüfekçi, “2016’da 1 milyar 600 milyon dolar, 2017’de 1 milyar 700 milyon dolarlık dış satışımız var. Yüksek teknolojili, katma değerli ürünler üretip satarsak bu rakamları yukarı taşırız” şeklinde konuştu.

“Çok çalışarak 3-5 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşabiliriz, 2023 hedeflerini de erkenden yakalayabiliriz” diyen Tüfekçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlamda bir arayış var. Art arda toplantılar yapılıyor, araştırmalarda bulunuluyor. Yani üretimi ve ihracatı arttırmak için gerekli adımlar atılıyor. Bu adımların karşılığını alacağız. Ülke olarak iyi bir yerdeyiz de. Silahlarımız, popüler. Terör ile mücadelede önemli rol oynayan İHA’lara talip olan ülkeler var. ALTAY, ATAK ve MİLGEM ile ilgilenen ülkelerin adedi artıyor. Kuşkusuz, bunda siyasi iradenin ve mühendislerimizin payı büyük. Ama her şey daha da iyi olabilir. Yeter ki çalışalım, yeni projeler ortaya koyalım.”

İlk uçuş 2023’te

Savunma alanında ilerlemeye imkân tanıyacak her projeye önem verdiklerinin altını çizen Tüfekçi, “Örneğin Milli Muharip Uçağı (MMU) projemiz başarı ile devam ediyor. İlk prototip uçuşunu 2023’te yapmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Tüfekçi, savunma sanayiini güçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, “Pek çok kurum ile ortak projeler yürütüyoruz. Bu projeler ile dışa bağımlı olduğumuz ürünleri yerli sanayiye ürettirmeyi amaçlıyoruz. Meyveleri yakında toplamaya başlayacağız” diye konuştu.

6G ivme getirecek

Tüfekçi, 6G’nin 4G ile 5G’nin tamamlayıcısı olacağını; ekonomiye önemli katkı yapacağını; üretime ve ihracata ivme kazandıracağını anlattı. Milli projeler ULAK, MİLAT ve ÇINAR’a değinen Tüfekçi, “Bu projeler iletişim ağımızı millileştirecek, güvenli kılacak” diye ekledi.

El ele vermeliyiz

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekçi, kamu kurumları ile üretici firmalarının el ele vermesi gerektiğini söyledi. Tüfekçi, “Müşterek adımlar atmaya, önemli projeleri devreye almaya devam etmeliyiz” dedi.

İşte yerli silahlarımız

Tüfekler: BORA-12, MPT-76

Roketatar Silah Sistemi: T-122 ÇNRA

Harp Sistemi: KORAL

Eğitim Uçağı: HÜRKUŞ

İHA’lar: ANKA, ANKA-S, KARAYEL,

ROKETSAN MAM-L, BAYRAKTAR TB24

Muharebe Araçları: AKINCI ZMA, KİRPİ

Tank: Altay

Helikopter: ATAK

Füze: CİRİT, SOM, UMTAS

Fırtına Obüsü: T-155

Savaş Gemisi: (MİLGEM) TCG HEYBELİADA

5 milyar dolarlık hedef

Yerlilik oranını yüzde 65’i aşan savunma sanayiinde atılım devam ediyor. Terör örgütlerinin kâbusu olan ALTAY tankı, ATAK helikopteri ile İHA’lara ilgi artıyor. Sektörün ihracatını 2 milyar dolara taşıyan bu ürünler pek çok ülkenin radarında. SAHA İstanbul-Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreteri İlhami Keleş, Yenİ Akİt’e yaptığı açıklamada ihracata verdikleri öneme vurgu yaptı. Savunma sanayicilerinin pek çok ülkeye satış gerçekleştirdiğini dile getiren Keleş, “İhracatımız 1 milyar 700 milyon dolardan 2 milyar dolara çıktı. Bu önemli bir başarı ama yeterli değil. 2023 için 5 milyar dolar hedefimiz var. Bu hedefe de erişebiliriz” dedi.