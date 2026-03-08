Doktor uyardı; Reflü olmayabilir açıklaması: Bebeklerde kusma görülünce panik yapmayın

Dr. Gökçe, bebeklerde reflünün ortaya çıkmasının birkaç temel nedeni olduğunu belirtiyor. Bunlar arasında mide ile yemek borusu arasındaki kapağın henüz tam gelişmemiş olması, yemek borusunun kısa ve dar yapısı, mide kaslarının yeterince güçlü olmaması, bebeğin yatay pozisyonda beslenmesi ve beslenmenin tamamen sıvı gıdalarla yapılması yer alıyor. Anne sütüyle beslenen bebeklerde reflünün genellikle daha hafif seyrettiğini söyleyen Gökçe, anne sütünün mide içinde daha akışkan kaldığını, sindiriminin daha kolay olduğunu ve mideyi daha hızlı terk ettiğini belirtiyor. Bu nedenle anne sütü alan bebeklerde gaz ve kabızlık gibi sorunlar da daha az görülüyor.