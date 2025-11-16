Savunma sanayiinde Afrika Türkiye'den çok memnun: Birçok ülkeden Türkiye'ye talep devam ediyor!

Türkiye’nin Afrika’daki varlığı Türk savunma sanayii özelinde de artarak devam ediyor… Ankara’nın karşılıklı kazan-kazan ilkesi kapsamında çok sayıda Türk firması Afrika ülkeleriyle önemli iş birlikleri geliştiriyor.

Mali’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Afrika’da bugüne kadar yapılan en büyük savunma sanayii organizasyonu olma özelliği taşıyan BAMEX 2025 bu kapsamda öne çıkıyor.

Çok sayıda üst düzey heyetin katılım sağladığı fuarda milli piyade tüfekleri ve yine yerli imkanlarla geliştirilen bomba atar da ziyaretçilerden tam not aldı.

Milli piyade tüfeği Mali ordusunun gözbebeği oldu

Türkiye’nin kendi alanında en önemli firmalarından biri olan Kalekalıp’ın İş Geliştirme Yöneticisi İnanç Usta, dört ayrı ana grupta hafif silah ürettikleri bilgisini paylaştı.

Bu ürünler uzun yıllardır gerek TSK gerek Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde yoğun olarak kullanıldığına değinen Usta, son iki yıldır yurt dışı faaliyetlerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Mali başta olmak üzere farklı Afrika ülkeleriyle iş birliklerinin devam ettiğini, aynı şekilde Avrupalı ülkelerle de faaliyetlerinin sürdüğünü vurgulayan Usta, “Türkiye hafif silahlar için dışa bağımlı olmaktan kurtuldu. Farklı ülkelerde envantere girmeye hazırlanan ürünlerimiz var. Yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Afrika’dan tam not aldı

Bugüne kadar sundukları çözümlerle kendi alanlarında dikkatleri üzerine çeken bir diğer firmada AKDAŞ… Şirketin Pazarlama Müdürü Ali Dikkaya, Türkiye’nin ilk yerli/milli bomba atarını geliştirip TSK’nın hizmetine sunduklarını belirtti.

Türkiye’nin bu ürünü daha önce uzun yıllar ABD’den almak zorunda kaldığını hatırlatan Dikkaya, TSK için ürettikleri bomba atarın terörle mücadelede çok değerli katkılar sunduğunu söyledi.

Özellikle terör bölgelerinde sergiledikleri başarılı performansın ardından diğer ülkelerin de dikkatini çektiklerini ifade eden Dikkaya, “Başka ülkeler de ürünün başarısını duydu ve bizden talepte bulundu. Sonrasında farklı ülkelere ihracat sürecimiz başladı. Afrika bizim için yeni bir pazar. Mali’nin envanterinde de Türk mühendislerce geliştirilen bomba atar var. Buradaki varlığımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Mali'de bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı (BAMEX’25), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşlarını Afrika ülkelerinden askeri ve sivil heyetlerle buluşturdu.

Mali İletişim, Dijital Ekonomi ve Kamu Yönetiminin Modernizasyonu Bakanı Alhamdou Ag Ilyene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın engellenmesine yönelik girişimleri ve dezenformasyon çabalarını değerlendirdi.

Türk tarafı ve katılımcıların bu süreçteki kararlığına işaret eden Ag Ilyene, "Türkiye'nin kararlılığını ve iradesini çok takdir ediyorum, çünkü Mali ve Sahel'e karşı büyük bir yalan kampanyası yürütüldü, buraya gelmek isteyen herkesi caydırmak için. Türk şirketlerini ve genel olarak Türk devletini bu irade için, dayandıkları için ve buraya gelip bu fuarı düzenledikleri için, ki bu gerçek bir başarı oldu, gerçekten tebrik ediyorum." dedi.

Türk savunma sanayisi şirketlerinin, Mali'nin terörle mücadelesine katkısına ilişkin soru üzerine Ag Ilyene, şöyle konuştu:

"Çok güzel. Öncelikle en önemlisi, Türkiye'nin Sahel devletlerine ve özellikle Mali'ye gösterdiği saygıdır. Bu, ilişkilerin temelidir. Çünkü ilişkilerde saygı yoksa, hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla Türkiye, Mali'ye büyük bir saygı duyuyor. Şimdi buraya gelen, araziyi inceleyen, Mali'nin güvenlik ihtiyaçlarını bilen ve bu güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler üreten Türk şirketleri, işte bu garantidir. Saygı olduğunda, vizyon olduğunda ve uygun malzeme olduğunda, bence her şey yolunda gider. Dolayısıyla bugün, Afrika'nın ve Sahel'in güvenlik ve korunma ihtiyaçları için gerçekten çalışan Türk şirketlerine teşekkür edebiliriz."

Alhamdou Ag Ilyene, "Savunma sanayi alanındaki bu işbirliği ve ilişkiler, iki ülke arasında diğer alanlara da taşınabilir mi?" sorusuna, "Kesinlikle. Her şey bir başlangıçtır. Zaten Türkiye ile eğitim, öğretim, sağlık alanında işbirliğimiz var. Bugün güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğini geliştiriyoruz. Dijital, bilgi, iletişim gibi diğer alanlarda ilerlememek için hiçbir neden yok." yanıtını verdi.