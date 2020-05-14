Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Amfibi çıkarma gemisi paylaşımı
Milli savunma sanayiinde önemli mesafe kaydeden Türkiye'nin başarıları saymakla bitmiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı Türkiye'de üretilen amfibi çıkarma gemisi ile ilgili paylaşım yaptı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Amfibi çıkarma gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu.
SSM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LST Amfibi Çıkarma Gemisi ile ilgili özelliklere yer verildi.
Geminin 2 adet 25 tonluk güverte vinci, 2 adet değişken açılır pervane özelliğine yer verilerek menzilinin 5000 NM, en yüksek süratinin 18 knot olduğu, üreticinin Anadolu Tersanesi olduğu kaydedildi.