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Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı! Milli roket geliyor

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Roketsan ile Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi imzalandı. Proje tamamlandığında uydular, Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirilecek.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:18
Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı! Milli roket geliyor

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ile Roketsan arasında Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi’ne dair sözleşme imzalandı. Proje bittiğinde 100 kilogram ve altındaki mikro uydular, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirilebilecek.

Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirilebilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük İcraat Programında açıkladığı proje sözleşmesi olan, 100 kilogram ve altındaki mikro uydular, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirilebilecek arasında Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi’ne dair sözleşme imzalandı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:18
  1. Savunma sanayii
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