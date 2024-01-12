  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savunma Sanayii Başkanı'ndan KAAN açıklaması
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı'ndan KAAN açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-12 12:39:00 -
Savunma Sanayii Başkanı'ndan KAAN açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak." dedi. Görgün, insansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacağını da açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamaları şöyle:

2024 yılı, daha önce başlatılan teslimatını gerçekleştireceğimiz projelerimizin yanı sıra, yeniden başlayacağımız, silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğimiz sürprizlere dolu bir yıl olacak. 19 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gemi platformlarımızın teslimat törenini yapacağız. TCG Anadolu’dan sonra 2’nci en büyük gemi Derya’nın kabulü gerçekleşecek.

Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak.

İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacak.

Amerikalılardan Eurofighter yorumu: Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kaan'ı devreye alması gerekecek
Amerikalılardan Eurofighter yorumu: Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kaan'ı devreye alması gerekecek

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amerikalılardan Eurofighter yorumu: Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kaan'ı devreye alması gerekecek

Milli Muharip Uçak KAAN'daki bu özellik başka uçakta yok! Mete Yarar ilk kez açıkladı
Milli Muharip Uçak KAAN'daki bu özellik başka uçakta yok! Mete Yarar ilk kez açıkladı

Teknoloji

Milli Muharip Uçak KAAN'daki bu özellik başka uçakta yok! Mete Yarar ilk kez açıkladı

KAAN, ANKA ve HÜRJET'in başarısı ses getirdi
KAAN, ANKA ve HÜRJET'in başarısı ses getirdi

Teknoloji

KAAN, ANKA ve HÜRJET'in başarısı ses getirdi

Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte! Bir devrim yapılmış durumda! 2024 ve sonrası çok daha iyi olacak!
Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte! Bir devrim yapılmış durumda! 2024 ve sonrası çok daha iyi olacak!

Teknoloji

Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte! Bir devrim yapılmış durumda! 2024 ve sonrası çok daha iyi olacak!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23