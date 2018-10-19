Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 Projesi'ne dair açıklamada bulundu.19 Ekim 2018 Cuma 11:19
Savunma Sanayii Başkanı Demir, AA Finans Masası'nda soruları cevaplıyor.
F35 Projesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok." açıklamasında bulundu.
Altay tankı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretimiyle ilgili şunları söyledi:
“Sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz. Karasu'daki yatırım durdu, tank projesi gecikecek değerlendirmeleri asılsız. “İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz.”
Milli Muharip Uçak Projesi
Demir, Milli Muharip Uçak Projesi hakkında, “Motor konusunda görüştüğümüz ülke ve firmalar var. İşin merkezinde yerli şirket olmasını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.
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