Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(yerli savaş uçağı) Biz bu işi başaracağız."
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(yerli savaş uçağı) Biz bu işi başaracağız.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:29
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(yerli savaş uçağı) Biz bu işi başaracağız."
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:29
YORUM YAZ