  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi: Seri üretime geçiyoruz
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi: Seri üretime geçiyoruz

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan Atmaca'nın seri üretimine başlanacağının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:06:00 -

Yüzde 70'lik bir yerlilik payına ulaşan Türk savunma sanayinde heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan Atmaca'nın testlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Atmaca seri üretime geçiyor

Dün başarılı bir test daha gerçekleştirildiğini belirten Demir, 250 kilometre menzile sahip olan Atmaca füzesinin son bir testinin daha kaldığını açıkladı. Demir, Atmaca'nın kısa bir zaman sonra seri üretimine başlanacağının müjdesini verdi.

İsmail Demir yaptığı açıklamada "Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atmaca'nın 250 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu aktaran Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, füzenin denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu yerli bir ürün olduğunu ifade etti.

Atmaca'nın karadan karaya olan versiyonları için de çalıştıklarını kaydeden İkinci, "Bu da Kara Kuvvetlerimizin karadan karaya atılan füzeleri imha etme yeteneğine sahip olacak. Bu füzemizin üzerinde de yoğun çalışıyoruz. Bu tür teknolojiler gerçekten Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gücüne ve birikimine çok ciddi katkı sağlayacaktır." demişti.

Daha önceden yurt dışından alınan füzelerin yerini alacak olan Atmaca füzesi Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. 250 kilometre menzile sahip olan Atmaca denizin üzerine çok yakın seviyede uçabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'dan büyük rezalet!
Medya

Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'dan büyük rezalet!

TV8'de ekranlara gelen ve yayın döneminde büyük tartışmalara neden olan Survivor'da yarışan yarışmacıların yeni rezaleti patlak verdi...
Oy verdim deyip şikayet etti!
Medya

Oy verdim deyip şikayet etti!

İBB Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş alamadıklarını ve konuyla ilgili kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını söyleyen usta oyunc..
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti

Ermenistan'la gerilim yaşan Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığı..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay