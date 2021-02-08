  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Kanatlı Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatlarının yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 14:28:00 -
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hava Kuvvetlerine güdüm kitleri teslimatlarına devam ettiklerini bildiren Demir, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." ifadesini kullandı.

Demir'in paylaşımında, kanatlı güdüm kitlerine ilişkin görsellere de yer verildi.

Öte yandan Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen güdüm kiti HGK-83, seri üretime hazır hale getirilmişti.

Kanatlı Güdüm Kitinin yeni teslimatları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen hassas güdüm kiti (HGK) çalışmalarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığının mühimmat çeşitliliği artırılıyor.

HGK-83, 1000 libre Mk-83 bombasıyla (yaklaşık 500 kilogramlık) hedefleri etkisizleştiriyor. Güdüm kiti, 15 deniz mili (yaklaşık 28 kilometre) menzile sahip bulunuyor ve 10 metre vuruş hassasiyetiyle görev yapıyor.

HGK-83, ataletsel ölçü birimi ve küresel konumlama sistemi gibi güdüm donanımlarına sahip bulunuyor. Güdüm kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti, bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme, karıştırmaya direnç, tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme, görev başına daha az bomba, sorti ve personel gibi kabiliyetler sunacak.

Farklı uçak bombaları için güdüm kiti geliştirme faaliyetlerini sürdüren SSB, eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerli imkanlarla geliştirilen güdüm kitlerinin teslimatına devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesinin ardından sınır bölgesine yerleştirilen Yunan askerler isyan etti!
Dünya

Türkiye'nin hamlesinin ardından sınır bölgesine yerleştirilen Yunan askerler isyan etti!

Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya gidişini Meriç sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin sınır çizgisinde devriye nöbe..
Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun
Spor

Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 kişi kalarak kazandıkları Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bırakın sahada mücadelemiz..
İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'
Siyaset

İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına büyük vaatlerle gelen, ancak geldiği günden bu yana İstanbullulara elle tutulur bir hizmet ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay