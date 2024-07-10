Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Türk sanayisi NATO için büyük bir fırsat

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO’nun caydırıcılığını ve savunmasını daha da güçlendirmek hedefiyle düzenlenen zirvede; önemli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Türkiye olarak ülkemizin ve müttefiklerimizin imkân ve kabiliyetlerini daha da güçlendirmek için önemli olanaklar oluşturacak bu toplantıları ve forumları oldukça önemli görüyoruz. Yıllarca içinde bulunduğumuz coğrafyanın etkisi ve aldığımız tarihi dersler neticesinde büyük fedakarlıklarla inşa ettiğimiz savunma sanayii altyapımız bugün sadece ülkemizin değil müttefiklerimizin de ihtiyaçlarına yetişecek şekilde hazırdır" dedi.

'TÜRKİYE, NATO’NUN BÜYÜK VE SAYGIN BİR ÜYESİDİR'

Görgün, açıklamalarını şöyle sürdürdü, "Savunma sanayii iş gücümüz hem niteliği hem de maliyeti açısından NATO için de eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Türkiye, NATO’nun büyük ve saygın bir üyesidir. Güçlenen Türkiye’mizin Yükselen Yıldızı Savunma Sanayiimiz, en stratejik noktalarda, en güçlü şekilde varlığını sürdürmeye devam edecektir. Zirvenin başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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