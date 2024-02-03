Savunma Sanayii Başkan Haluk Görgün: Nijer heyetinden ASELSAN ziyareti! Sosyal medya hesabından paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi. Nijer Başbakanı’nın programı kapsamında 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ülke içerisinde çeşitli Türk savunma sanayii şirketlerinin tesislerine ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Nijer heyeti ilk başta ASELSAN tesislerinde ağırlandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Türk yetkililer konuk Nijer heyetine ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler hakkında bilgi verdi. Alanı gezen Nijer heyetine geliştirilen sistemlerin maketleri takdim edildi. Daha sonra heyetler arası toplantı düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün X’te yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın davetiyle ülkemize gelen Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ve ileri teknoloji üslerimizden ASELSAN’da ağırladık. Savunma Sanayiimizi de ilgilendiren heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Sektörümüzün yüksek yeteneklerini sergileyeceğimiz ortak ziyaretlerimiz yarın da devam edecek.”

Nijer’in kullandığı Türk sistemleri

Nijer Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde hali hazırda çeşitli Türk sistemleri mevcut. Bunlar arasında Baykar tarafından tasarlanan ve geliştirilen Bayraktar TB2 S/İHA’lar yer almaktadır. Özellikle terörist grupları etkisiz hale getirmek için kullanılan SİHA’lar bölgede Nijer’in güvenliğine katkı sağlamaktadır. Bölgede Nijer ile birlikte Burkina Faso ve Mali gibi Batı Afrika ülkeleri de ekonomik olarak ucuz ve kendini kanıtlayan Bayraktar TB2 SİHA’ları aktif bir şekilde kullanmaktadır.

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Nijer TB2 SİHA’lar ile birlikte TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim uçağı siparişi de vermişti. Aralık 2022’de Nijer’in sipariş verdiği HÜRKUŞ’un ilk görüntüleri paylaşılmıştı. Henüz uçağın Nijer’e teslimatı gerçekleşmedi. 2023 yılı içerisinde Nijer’in sınır komşularından birisi olan Çad da HÜRKUŞ eğitim uçağı ile birlikte çeşitli Türk sistemlerini hizmete almıştı.

Nijer, Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın TTZA siparişi vermişti. Zırhlı araçlar özellikle ülke içerisinde çeşitli terörist grupların etkisiz hale getirilmesinde büyük rol oynamaktadır. En son paylaşılan resimlerde Ejder Yalçın TTZA’larda ASELSAN tarafından geliştirilen SERDAR Uzaktan Komutalı Stabilize Silah/Füze Sistemi görülmüştü.