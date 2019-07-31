Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Motor serüvenimiz başladı. Savaş uçağımızın da milli motor olmasını düşünüyoruz." Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Motor serüvenimiz başladı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Motor serüvenimiz başladı. Savaş uçağımızın da milli motor olmasını düşünüyoruz."

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