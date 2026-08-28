Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu o diziye katıldı: TRT'de oynayacak
Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu oyunculuğa adım atıyor. Zayn Sofuoğlu, TRT1'in dönem dizisine dahil oldu. Sofuoğlu tarihi bir karakteri oynayacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu oyunculuğa adım atıyor. Zayn Sofuoğlu, TRT1'in dönem dizisine dahil oldu. Sofuoğlu tarihi bir karakteri oynayacak.
TRT1'de yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir isim katıldı. Eski dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu fenomen diziye dahil oldu.
Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonunda Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunu olan ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak Yavuz Sultan Selim adıyla anılacak Şehzade Selim’in çocukluk dönemini oynayacak.
Küçük yaşlardan beri motosiklet sporundaki yeteneğiyle dikkat çeken Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonuyla birlikte ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacak. Zayn Sofuoğlu'nun ilk görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Dizi, Fatih Sultan Mehmed’in yaşamını merkeze alırken İstanbul’un fethinin ardından Osmanlı’nın karşı karşıya kaldığı siyasi ve askeri gelişmeleri de ekrana taşıyor.
Başrolde Sultan Mehmed karakterini Serkan Çayoğlu oynarken, yeni sezonla birlikte hikâyede önemli bir zaman atlaması yaşanacak. Bu değişimin ardından yapımın oyuncu kadrosuna yeni isim ve karakterlerin dahil olması bekleniyor.
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