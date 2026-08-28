  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahalleli kokudan şikayet etti: Daireden 2 kamyonet çöp çıktı Ziyaretçi sayısı her yıl artıyor! Tarihi tabyada Kars'ın peynir kültürü sergileniyor Elazığ’da korkutan kaza: 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu o diziye katıldı: TRT'de oynayacak Rekabet Kurulu’ndan soruşturma 18 firma mercek altında Suriye'den savunmada ses getirecek hamle: Yeni yaptıkları silahı dünyaya ilk kez gösterdiler Yaklaşan seçim öncesi Netanyahu-Ben-Gvir kapışması Kan emici iblisler birbirlerine düştü Küstah siyonistte korku dağları sardı! Türkiye’nin güneye kaymasını istemiyorum
Medya
6
Yeniakit Publisher
Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu o diziye katıldı: TRT'de oynayacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu o diziye katıldı: TRT'de oynayacak

Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu oyunculuğa adım atıyor. Zayn Sofuoğlu, TRT1'in dönem dizisine dahil oldu. Sofuoğlu tarihi bir karakteri oynayacak.

#1
Foto - Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu o diziye katıldı: TRT'de oynayacak

TRT1'de yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir isim katıldı. Eski dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu fenomen diziye dahil oldu.

#2
Foto - Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu o diziye katıldı: TRT'de oynayacak

Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonunda Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunu olan ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak Yavuz Sultan Selim adıyla anılacak Şehzade Selim’in çocukluk dönemini oynayacak.

#3
Foto - Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu o diziye katıldı: TRT'de oynayacak

Küçük yaşlardan beri motosiklet sporundaki yeteneğiyle dikkat çeken Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonuyla birlikte ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacak. Zayn Sofuoğlu'nun ilk görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

#4
Foto - Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu o diziye katıldı: TRT'de oynayacak

Dizi, Fatih Sultan Mehmed’in yaşamını merkeze alırken İstanbul’un fethinin ardından Osmanlı’nın karşı karşıya kaldığı siyasi ve askeri gelişmeleri de ekrana taşıyor.

#5
Foto - Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu o diziye katıldı: TRT'de oynayacak

Başrolde Sultan Mehmed karakterini Serkan Çayoğlu oynarken, yeni sezonla birlikte hikâyede önemli bir zaman atlaması yaşanacak. Bu değişimin ardından yapımın oyuncu kadrosuna yeni isim ve karakterlerin dahil olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev
Dünya

Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'nin kendini feshetmesinin ardından elebaşı Mazlum Abdi'nin görevi belli oldu.
Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi
Dünya

Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi

Suriye ile Suudi Arabistan ulaşım, lojistik ve posta hizmetlerini kapsayan 3 mutabakat zaptına imza atarak ekonomik ilişkilerde yeni bir adı..
Masada önemli başlıklar! Başkan Erdoğan'dan Tokayev ile kritik görüşme
Gündem

Masada önemli başlıklar! Başkan Erdoğan'dan Tokayev ile kritik görüşme

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telef..
AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı
Gündem

AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı

Siyasetin nabzını tutan dört farklı araştırma şirketinin haziran ve temmuz sonuçları AK Parti açısından dikkat çekici bir yükselişi ortaya k..
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22..
Kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Spor

Kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Devler arenasındaki temsilcilerimiz Fenerbah..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23