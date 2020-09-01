Savunma alanında güçlü ve iddialıyız! Yerlileşme hamleleri kararlılıkla devam ediyor

Buğra Kardan

Yerli ürünleriyle ön planda olan savunma sanayii şirketleri, hem imalata hem ihracata olumlu katkıda bulunuyorlar. Bir taraftan tanklarını, dronelarını, simülatörlerini dünyanın dört bir yanına yolluyor diğer taraftan da yeni yatırımlar yapıyorlar.

Önemli projeleri hayata geçiren, kâra doymayan savunma sanayii devlerince ortaya koyulan başarılar şöyle:

65 ülkeye ihraacat

Tank, obüs ve roket atar kontrol sistemleriyle bilinen ASELSAN, 65 ülkeye ihracat yapıyor. 2019’da ihracatını yüzde 50 arttırarak 330 milyon dolara çıkaran firmanın ürünlerine talep yağıyor. Art arda gelen talepler 2020’nin ilk 6 ayında ASELSAN’ın satış gelirini yüzde 13 arttırıp 5.2 milyar liraya taşımasına imkân tanıdı. 1.8 milyar lira da kâr elde eden firma, 511 milyon dolar tutarında yeni sipariş aldı. Toplam bakiye siparişleri 95 milyar doları buldu.

Hedef büyük

Yerlilik hedefini yüzde 80 olarak belirleyen TUSAŞ, T129 ATAK model helikopterlerini pek çok ülkeye ihraç ediyor. Milli Muharip Uçağı (MMU) ve Hürjet projeleriyle de iddialı olan şirketin mali yapısı ise güçlü. 2019’u 2 milyar 266 milyon dolar konsolide gelirle tamamlayan TUSAŞ, bu rakamı 2020’de 2 milyar 700 milyon liraya çekmeyi planlıyor. Boeing ve Airbus’la çalışan, F35’in orta gövdesini yapan şirket, üretimi Anadolu’ya yaymayı; büyük uçak parçaları imal etmeyi amaçlıyor.

MMU projesine giriyor

Eğitim ve simülasyon sistemleriyle öne çıkan HAVELSAN, 2018’de 278 milyon dolar olan satış gelirini 2019’da yüzde 6 arttırarak 295 milyon dolara yükseltti. MMU projesine girme kararı alan firma, otonom kara taşıtını sene sonunda vitrine çıkarmayı öngörüyor.

Tanıtım faaliyetlerine odaklandı

Yerli tank Altay’ı ve mayına karşı dayanıklı taşıt Kirpi’yi kadar pek çok ürünü müşterileriyle buluşturan BMC’nin savunma sanayiinden elde ettiği gelir, 2019’da 533 milyon doları aştı. Ürünlerini dünyanın tamamına satmayı esas alan şirket, ihracat yaptığı ülkelerin adedini arttırmak için elinden geleni yapıyor. Somali’ye 12 adet Kirpi I gönderen BMC, Kirpi II’yi dünyaya tanıtıyor. Ayrıca tank taşıyıcı ihracatına önem veriyor. Nitekim 2020’de 8x8 tank taşıyıcıyı Makedonya’ya yolladı. Böylece BMC Tank Taşıyıcı, NATO üyesi bir Avrupa ülkesi envanterine girmiş oldu.

Talip çok

Ürettiği dronelarla terör örgütlerini inlerinde boğan BAYKAR’ın otonom hava taşıtlarına rağbet yoğun. Ukrayna ile Katar’a ihraç edilen Bayraktar TB1 ve TB2’nin talibi çok. İnovatif projelerden Akıncı TİHA PT1’le de pek çok ülke yakından ilgileniyor. PT1’in ilk prototipi büyük beğeni topladı.

30 bin feet’i geçmişti

PT1’in deneme uçuşu Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde yapılmıştı. 3 saat 22 dakikalık uçuşta 30 bin feet irtifa (Yaklaşık 9.15 kilometre) geçilmişti.