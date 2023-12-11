  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimizi yapay zeka, testinde bakın hangi ülkelere benzetti! Zeka oyunu gibi sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı

Olay yerinden kaçtı demişlerdi, öyle izlemiş! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerindeki fotoğrafı çıktı!

Efsane dizilerin vazgeçilmez ismiydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İBB'den yöneticilere aile boyu sigorta! 'Motivasyonu arttırmak için yaptık...'

Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe

MİT, İran gizli servisini rezil rüsva etti! Türkiye’de, o isim için harekete geçtiler, ancak bin pişman oldular! 9 kişilik suikast hücresi o ismi izlerken, MİT de onları izliyormuş

Bilal Erdoğan'dan ABD'ye "Gazze" tokadı

Yemiyoruz ulan bu yalanları! Siz nasıl bir alçaksınız! Hâkim kültürün leş yancıları sizi

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

O isimden olay sözler: “Celal Şengör bir bok sineğidir! Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik işte böyle maymunların temsilinde sunuluyor!” Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Siyaset Savrulun! 2028’in cumhurbaşkanı boş koltuklarla geliyor
Siyaset

Savrulun! 2028’in cumhurbaşkanı boş koltuklarla geliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-11 19:55:00 - 2023-12-11 20:00:16

2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen, bugünlerde ise kendisiyle ittifak yapacak 'herhangi' bir parti arayışına giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde boş koltuklara seslendi.

AK Parti'de kendisine başbakanlık koltuğu layık görülen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugünlerde yerel seçimlerde kendisiyle ittifak yapacak parti arayışına girdi.

'2028'de cumhurbaşkanı adayı olacağım'

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapıp, yüzde 1 oy etkisi bile bulunmazken Kemal Kılıçdaroğlu'nu sazan sarmalına alarak TBMM'ye vekil sokan Davutoğlu, dün şaşırtan bir çıkış yaptı ve 2028'de cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Seçim zamanı kendi memleketi Konya'dan bile umduğunu bulamayan Davutoğlu, iddialı konuşmasıyla sosyal medyada dalga konusu haline geldi.

Davutoğlu boş koltuklara seslendi

Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Davutoğlu bugün ise boş meydanlara konuşma yapmak zorunda kaldı.

İstanbul 2. Olağan İl Kongresi'nde partililerine seslenen Davutoğlu'nun, konuşma yaptığı sırada salondan paylaşılan bir video dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelecek Partisi İstanbul 2. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı salondaki boşluklar göze çarptı. Boş salona seslenen Davutoğlu'nun ise konuşmasını sürdürdüğü görüldü.

Kimlerle ittifak yaptığının farklında değil miydin? Davutoğlu’ndan CHP ve İP’e Hamas tepkisi
Kimlerle ittifak yaptığının farklında değil miydin? Davutoğlu’ndan CHP ve İP’e Hamas tepkisi

Gündem

Kimlerle ittifak yaptığının farklında değil miydin? Davutoğlu’ndan CHP ve İP’e Hamas tepkisi

İşte 2 somut örnek! Babacan ve Davutoğlu bir öyle bir böyle
İşte 2 somut örnek! Babacan ve Davutoğlu bir öyle bir böyle

Siyaset

İşte 2 somut örnek! Babacan ve Davutoğlu bir öyle bir böyle

Davutoğlu'nun savunduğu baroya bakın bir de 2 nolu baroya bakın
Davutoğlu'nun savunduğu baroya bakın bir de 2 nolu baroya bakın

Gündem

Davutoğlu'nun savunduğu baroya bakın bir de 2 nolu baroya bakın

Dilan Polat devleti, Davutoğlu da CHP'yi dolandırdı!
Dilan Polat devleti, Davutoğlu da CHP'yi dolandırdı!

Gündem

Dilan Polat devleti, Davutoğlu da CHP'yi dolandırdı!

Sen bu hallere düşecek adam mıydın Davutoğlu?
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Davutoğlu?

Siyaset

Sen bu hallere düşecek adam mıydın Davutoğlu?

Hey gidi Davutoğlu hey! Başbakanlık koltuğundan bu hallere düştü
Hey gidi Davutoğlu hey! Başbakanlık koltuğundan bu hallere düştü

Siyaset

Hey gidi Davutoğlu hey! Başbakanlık koltuğundan bu hallere düştü

Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım!
Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım!

Siyaset

Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeşini öldürenlere 'katil' diyememişti! Gergerlioğlu ile sırıtarak fotoğraf çektirdi
Gündem

Kardeşini öldürenlere 'katil' diyememişti! Gergerlioğlu ile sırıtarak fotoğraf çektirdi

Şehit kardeşinin cenazesinde devleti suçlayan tepkisiyle tanınan Yarbay Mehmet Alkan, HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bir araya geldi. ..
Doğal gaz zengini Putin'den beklenmedik sözler: Ukrayna makamları halk ağzıyla kafayı yedi! Ülkeyi çıldırttı!
Dünya

Doğal gaz zengini Putin'den beklenmedik sözler: Ukrayna makamları halk ağzıyla kafayı yedi! Ülkeyi çıldırttı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaş kararları sonrası birçok ülke tarafından hedef olurken Rusya'nın geleceğinin özel askeri harekata ..
6 ülkenin heyetleri Türkiye'nin tarihi projeleri için görüşüyor: Konya'da buluştular! Flaş hamle ve karar...
Ekonomi

6 ülkenin heyetleri Türkiye'nin tarihi projeleri için görüşüyor: Konya'da buluştular! Flaş hamle ve karar...

Avrupa Birliği'ne bağlı JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative-Ortak Programlama Girişimi) tarafından düzenlenen “AGORA Konya Temati..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23