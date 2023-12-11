Savrulun! 2028’in cumhurbaşkanı boş koltuklarla geliyor
2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen, bugünlerde ise kendisiyle ittifak yapacak 'herhangi' bir parti arayışına giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde boş koltuklara seslendi.
AK Parti'de kendisine başbakanlık koltuğu layık görülen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugünlerde yerel seçimlerde kendisiyle ittifak yapacak parti arayışına girdi.
'2028'de cumhurbaşkanı adayı olacağım'
14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapıp, yüzde 1 oy etkisi bile bulunmazken Kemal Kılıçdaroğlu'nu sazan sarmalına alarak TBMM'ye vekil sokan Davutoğlu, dün şaşırtan bir çıkış yaptı ve 2028'de cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.
Seçim zamanı kendi memleketi Konya'dan bile umduğunu bulamayan Davutoğlu, iddialı konuşmasıyla sosyal medyada dalga konusu haline geldi.
Davutoğlu boş koltuklara seslendi
Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Davutoğlu bugün ise boş meydanlara konuşma yapmak zorunda kaldı.
İstanbul 2. Olağan İl Kongresi'nde partililerine seslenen Davutoğlu'nun, konuşma yaptığı sırada salondan paylaşılan bir video dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gelecek Partisi İstanbul 2. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı salondaki boşluklar göze çarptı. Boş salona seslenen Davutoğlu'nun ise konuşmasını sürdürdüğü görüldü.