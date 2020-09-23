Savruldukça savruluyor! Davutoğlu’ndan bir skandal teklif daha

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Abdüllatif Şener’in izinden gidiyor. AK Parti karşıtlığı nedeniyle geçmişte söylediği ne varsa tersini savunmaya başlayan Davutoğlu, bu kez Mısır çıkışı ile ağızları açık bıraktı.

Dün basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Davutoğlu, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sorunu çözmek için Mısır’ın darbeci ve katil Cumhurbaşkanu Abdülfettay es-Sisi ile anlaşma yapılması gerektiğini savunan Davutoğlu, “Mısır ile ilişkiler yeniden düzelmeli. Türkiye ile Mısır arasında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yapılması lazım” dedi. Davutoğlu, Yunanistan'ın yayınladığı Sevilla haritasının önüne geçmenin, Mısır ile anlaşma yapmaktan geçtiğini ileri sürdü. Mısır'da darbeye karşı olduğunu belirten Davutoğlu, siyasi görüşlerin bir kenara bırakılarak iş birliğini görüşmek gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu’nun bu sözlerinin ardından, akıllara AK Parti’de iken Sisi hakkında söylediği sözler geldi.

“Türkiye’ye Sisi arıyorlar”

2015 senesinde başbakan iken seçim çalışmaları kapsamında miting yapan Davutoğlu, “Bütün çeteleri toplayıp bizi engellemeye çalışıyorlar. Son dönemde AK Parti'ye yönelik otoriterlik iddialarında bulunanlara bir ders verelim. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Onlar özgürlüklerin lafını eder, AK Parti özgürlüklerin teminatıdır. Tutturmuşlar, AK Parti otoriterliği temsil ediyor. AK Parti’yi bu şekilde itham ederek kendi otoriter rejimlerini kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye bir Sisi arıyorlar, Sisi! İzin verecek miyiz?” demişti.