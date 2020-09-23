  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Savruldukça savruluyor! Davutoğlu’ndan bir skandal teklif daha
Siyaset

Savruldukça savruluyor! Davutoğlu’ndan bir skandal teklif daha

Başbakan iken, “Türkiye’ye Sisi arıyorlar” diyerek emperyalistlerin oyununu ortaya koyan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den ayrıldıktan sonra iyice savruldu. Davutoğlu, Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile anlaşılması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:42:00 -
Savruldukça savruluyor! Davutoğlu’ndan bir skandal teklif daha

 yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Abdüllatif Şener’in izinden gidiyor. AK Parti karşıtlığı nedeniyle geçmişte söylediği ne varsa tersini savunmaya başlayan Davutoğlu, bu kez Mısır çıkışı ile ağızları açık bıraktı.

Dün basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Davutoğlu, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sorunu çözmek için Mısır’ın darbeci ve katil Cumhurbaşkanu Abdülfettay es-Sisi ile anlaşma yapılması gerektiğini savunan Davutoğlu, “Mısır ile ilişkiler yeniden düzelmeli. Türkiye ile Mısır arasında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yapılması lazım” dedi. Davutoğlu, Yunanistan'ın yayınladığı Sevilla haritasının önüne geçmenin, Mısır ile anlaşma yapmaktan geçtiğini ileri sürdü. Mısır'da darbeye karşı olduğunu belirten Davutoğlu, siyasi görüşlerin bir kenara bırakılarak iş birliğini görüşmek gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu’nun bu sözlerinin ardından, akıllara AK Parti’de iken Sisi hakkında söylediği sözler geldi.

“Türkiye’ye Sisi arıyorlar”

2015 senesinde başbakan iken seçim çalışmaları kapsamında miting yapan Davutoğlu, “Bütün çeteleri toplayıp bizi engellemeye çalışıyorlar. Son dönemde AK Parti'ye yönelik otoriterlik iddialarında bulunanlara bir ders verelim. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Onlar özgürlüklerin lafını eder, AK Parti özgürlüklerin teminatıdır. Tutturmuşlar, AK Parti otoriterliği temsil ediyor. AK Parti’yi bu şekilde itham ederek kendi otoriter rejimlerini kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye bir Sisi arıyorlar, Sisi! İzin verecek miyiz?” demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi
Korona Virüs

Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi

Edirne’de İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içindeki toplu ula..
22 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 639 oldu. 1692 kişiye daha korona..
Çin'den savaş açıklaması
Dünya

Çin'den savaş açıklaması

Birleşmiş Milletler'deki 75'inci Genel Kurula mesaj gönderen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıca..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı