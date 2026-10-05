Savrulan karpuzların çarptığı 2 kişi yaralandı

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahraman Gülek Mahallesi’nin merkez girişinde karpuz yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, kasadaki yüzlerce karpuz yola ve çevreye savruldu.

Bu sırada yol kenarında bulunan iki kişi, üzerlerine gelen karpuzların çarpması sonucu yaralandı. Kamyonun plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol; kamyonun çekiciyle kaldırılması ve yola saçılan karpuzların temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.