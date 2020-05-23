Savruk lider Taylan Kulaçoğlu'nun hesabına kondular
Devlete diklenirken savrulduğu görüntüsü ortaya çıkan DHKP-C'li çakma Che Guevara Taylan Kulaçoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabının ele geçirildiği görüldü.
Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyerek terör örgütü propagandası yapan çakma Che Guevara Taylan Kulaçoğlu tutuklanmıştı.
DHKP-C'li Kulaçoğlu'nun hesabından art arda tweet atılmaya devam edildiği, ayrıca savruk lider Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi' adlı şer birlikteliğinin hesabından da paylaşımlar yapıldığı görüldü.
Kulaçoğlu'nun tutuklanmasının ardından hesabına kurulunması, sözde 'İsimsizler Hareketi' içinde gözünü Kulaçoğlu'nun yerine diken birinin olduğu şeklinde yorumlandı.