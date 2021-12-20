Savcıyı darp edenlere 7 günde iddianame!

Trafik kazasına karıştıkları Cumhuriyet Savcısı M.G.'yi darbettiği iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Maltepe’de 12 Aralık 2021 tarihinde savcı M.G.’nin aracına arkadan çarparak savcıyı darbeden 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında 7 gün içerisinde iddianame hazırladı.

İddianamede müşteki M.G.'nin otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada Suat Akkaya'nın kullandığı otomobilin aynasına çarptığı belirtildi. Müşteki M.G.'nin otomobilini sağa çekerek durduğu, şüpheliler Çetin Akgün ve Suat Akkaya'nın otomobil içerisinde bekleyen M.G.'nin yanına gelerek şüpheli Akkaya'nın 'Bana yol verecektin' dediği ve müşteki M.G.'nin de 'Hızlı gelen sensin aracıma çarpan sensin' dediği belirtildi.

"Vurmayın, ben savcıyım"

Bunun üzerine şüphelilerin müştekiye saldırıp birlikte darbetmeye ve otomobilini tekmeleyip zarar vermeye başladıkları anlatılan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı olan M.G.'nin "Vurmayın ben Cumhuriyet Savcısıyım sakin olun" dediği yer aldı.

"Kim olursan ol, öldürürüz seni"

Şüphelilerin de "Kim olursan ol öldürürüz seni" diyerek tehdit edip küfrettikleri anlatıldı.

Savcı silahı olduğunu söyleyince bıraktılar

Şüphelilerin saldırısını sürdürdüğü, otomobilinden inmek isteyen Savcı M.G.'ye izin vermeyip alıkoydukları ve darbetmeye devam ettikleri ifade edilen iddianamede, müşteki M.G.'nin silahı olduğunu söylemesi üzerine şüphelilerden birinin elini beline doğru götürüp otomobilin başından uzaklaştıkları kaydedildi.

Böylelikle M.G.'nin otomobilinden inebildiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı fakat kişinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralanmadığı kaydedildi. Müşteki M.G.'nin vücuduna hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek kırık olduğu da hatırlatıldı.

25'er yıla kadar hapisleri istendi

İddianamede şüpheliler Çetin Akgün ve Suat Akkaya'nın "Yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama", "Tehdit", "Birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Hakaret" suçlarından 6 yıl 7 ay 15'er günden 25 yıl 10'ar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.