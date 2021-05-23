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Gündem Savcılık harekete geçti... Vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma
Gündem

Savcılık harekete geçti... Vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma

Rize ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru soran vatandaşları darp eden İYİ Partililer hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 15:09:00 -
Savcılık harekete geçti... Vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesine düzenlediği ziyarette vatandaşların sorularıyla zor anlar yaşadı. Akşener'i zorlayan sorulara Akşener'in heyetinde yer alan İYİ Partililer ise; vatandaşları darp etti. Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları darp eden küfür ve hakaretlerde bulunan İYİ Partililer hakkında soruşturma başlattı.

Akşener'e vatandaşlarca yöneltilen soruların ardından çıkan tartışmada, ilçede esnaflık yapan Hüseyin Yılmaz'a yumruk atılmış, ayrıca küfür ve hakaretler edilmişti. Olayın ardından hastaneye başvuran Yılmaz, darp raporuyla birlikte karakol giderek şikayetçi oldu.

Hüseyin Yılmaz

Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen şikayet üzerine, inceleme başlatıldı. İncelemede Yılmaz'a yumruk atan kişinin İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin olduğu, küfür ve hakaretler eden kişinin ise İYİ Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmasına karar veren Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yangel ve Güneyin Erzurum'da ifadeye çağrıldı. Güneyin ve Yangel ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yangel ve Güneyin hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

Kanuni

Rize'den ekmek çıkmayacağı için var güçleriyle fetöcüler gibi saldırmışlar , sonik patlama da olmuş mu acaba ?
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hasan hüseyinoğlu

yahu siz oradaki diğer provakatörleri yazın
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