Savcılık harekete geçsin! Homolar İstiklal Marşımızla dalga geçti

Harun Sekmen İstanbul

AB ülkeleri, Alman Vakıfları ve Soros’un kirli paralarıyla beslenen LGBTİ sapkınlar şimdi de İstiklal Marşımıza saldırdı. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+Çalışmaları Kulübü, üyelerine attığı skandal mailde bağımsızlığımızın tapu senedi niteliğindeki İstiklal Marşımızın 3. ve 4. kıtaları ahlaksız ifadeler kullanılarak tahrif etti.

Türk aile yapısını parçalamak için olağanüstü gayret gösteren LGBTİ’li sapkın homolar, ahlaksızlıkta sınır tanımıyor. Türkiye’deki özgürlük ortamını istismar eden ve bir ur gibi yayılan Lut kavmi artıkları bütün kutsalımıza dil uzatıyor. Ahlaksızlıkları karşısında hukuk nezdinde hiçbir yaptırım ödemeyen homolar her gün daha da zıvanadan çıkıyor. Daha önce Müslümanların en kutsal zaman dilimi olan Ramazan-ı Şerif ayında “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olmaz” yazarak hayasızca bir pankart açan sapkın homolar, irin dolu dillerini İstiklal Marşımıza uzattı.

Utanmazlığı ve ahlaksızlığı bir yaşam biçimi haline getiren homolar, ilhamını yüce dinimiz İslam’dan alan marşımızı sapkınlığı çağrıştıran kelimelerle değiştirdi. Marşımızın 3. ve 4. kıtalarını baştan aşağı değiştiren LGBTİ’li alçaklar, hem dinimizle hem milletimizle adeta alay etti. 7 düvel tarafından yok edilmek istenen bir milletin üzerindeki ölü toprağını atmaya çağıran 3. kıtadaki bütün kavramları sapkınca bir şehvetle değiştiren ahlaksızlar, anayasal bir suç da işlemiş oldu. 4. kıtada birçok yerde zikredilen ‘iman’ kelimesi yerine, “gırgır’ manasına gelen ‘gullüm’ ve ‘takı’ anlamı taşıyan ‘şugariyet’ kelimesi kullanıldı. Anayasamızda İstiklal Marşı’nın değiştirilmesi suç olarak yer alırken, kanun maddesini aleni bir şekilde çiğneyen LGBTİ’liler için savcıların harekete geçmesi bekleniyor.