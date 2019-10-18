0553 313 94 23

Savcılık harekete geçsin! Homolar İstiklal Marşımızla dalga geçti

Daha önce Müslümanların en kutsal zaman dilimi olan Ramazan-ı Şerif ayında “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olmaz” yazılı hayasızca bir pankart açan, sapkın fiillerini toplumun her katmanına yaymak için olağanüstü bir gayret gösteren homolar, irin dolu dillerini İstiklal Marşımıza uzattı.

18 Ekim 2019 Cuma 10:33
Savcılık harekete geçsin! Homolar İstiklal Marşımızla dalga geçti

 Harun Sekmen  İstanbul 

AB ülkeleri, Alman Vakıfları ve Soros’un kirli paralarıyla beslenen LGBTİ sapkınlar şimdi de İstiklal Marşımıza saldırdı. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+Çalışmaları Kulübü, üyelerine attığı skandal mailde bağımsızlığımızın tapu senedi niteliğindeki İstiklal Marşımızın 3. ve 4. kıtaları ahlaksız ifadeler kullanılarak tahrif etti.

Türk aile yapısını parçalamak için olağanüstü gayret gösteren LGBTİ’li sapkın homolar, ahlaksızlıkta sınır tanımıyor. Türkiye’deki özgürlük ortamını istismar eden ve bir ur gibi yayılan Lut kavmi artıkları bütün kutsalımıza dil uzatıyor. Ahlaksızlıkları karşısında hukuk nezdinde hiçbir yaptırım ödemeyen homolar her gün daha da zıvanadan çıkıyor. Daha önce Müslümanların en kutsal zaman dilimi olan Ramazan-ı Şerif ayında “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olmaz” yazarak hayasızca bir pankart açan sapkın homolar, irin dolu dillerini İstiklal Marşımıza uzattı.

Utanmazlığı ve ahlaksızlığı bir yaşam biçimi haline getiren homolar, ilhamını yüce dinimiz İslam’dan alan marşımızı sapkınlığı çağrıştıran kelimelerle değiştirdi. Marşımızın 3. ve 4. kıtalarını baştan aşağı değiştiren LGBTİ’li alçaklar, hem dinimizle hem milletimizle adeta alay etti. 7 düvel tarafından yok edilmek istenen bir milletin üzerindeki ölü toprağını atmaya çağıran 3. kıtadaki bütün kavramları sapkınca bir şehvetle değiştiren ahlaksızlar, anayasal bir suç da işlemiş oldu. 4. kıtada birçok yerde zikredilen ‘iman’ kelimesi yerine, “gırgır’ manasına gelen ‘gullüm’ ve ‘takı’ anlamı taşıyan ‘şugariyet’ kelimesi  kullanıldı. Anayasamızda İstiklal Marşı’nın değiştirilmesi suç olarak yer alırken, kanun maddesini aleni bir şekilde çiğneyen LGBTİ’liler için savcıların harekete geçmesi bekleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:33
  1. İstanbul
  2. Alman Vakıfları
  3. LGBTİ sapkınlar
  4. Müslümanl
  5. İstiklal Marşımıza
  6. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan imzayı attı! Yeni kuruma 357 kişi alınacak
    1. Erdoğan imzayı attı! Yeni kuruma 357..
    2. Lütfi Kibiroğlu dualarla anıldı
    3. HDP'li Hakkari Belediyesine kayyım..
    4. Osman Doğramacı kimdir? Yüksekova..
    5. Avrupa ülkesinden büyük küstahlık!..
    6. Savcılık harekete geçsin! Homolar..
    7. Adana'da sahte içki operasyonu! 209..
    8. Dolar düştü mu son dakika haberi:..
    9. Valilik: 34 bin 397 kaçak göçmen geri..
    10. Siyasi parti binalarına..
    11. Kırıkkale'de şüpheli ölüm!
    12. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olaylı..
    13. Meclis çatısı altında Türkiye’ye ihanet
    14. HDP'li belediyelere kayyım atandı!
    15. Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs..
    16. Beşiktaş başkent deplasmanında
    17. Dev kaplumbağaların yuvası eski köle..
    18. Cansuyu: Keşmir’e yardım koridoru..
    19. Christoph Daum'dan küstah Almanlara..
    20. 'Mehmetçiğimiz piyonlar ile mücadele..
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Erdoğan’a ‘diktatör bozuntusu’ diyen sözde tiyatrocunun cezası belli oldu
    Erdoğan’a ‘diktatör bozuntusu’ diyen sözde tiyatrocunun cezası belli oldu
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    ABD ile 'geçici ateşkes' sağlandı! Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani'den ilk açıklama geldi
    ABD ile 'geçici ateşkes' sağlandı! Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani'den ilk açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2019
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Erdoğan o mektubu aldıktan sonra harekatın emrini verdi!
    Erdoğan o mektubu aldıktan sonra harekatın emrini verdi!