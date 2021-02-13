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Dünya Savcılar bile gözden kaçırdı! ABD'deki Kongre baskınında şok detay
Dünya

Savcılar bile gözden kaçırdı! ABD'deki Kongre baskınında şok detay

ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik ikinci azil sürecinde Kongre binasındaki görüntüler incelendiğinde savcılarının bile gözden kaçırdığı bir çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı. Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tahliye edildiği anlarda nükleer kodların bulunduğu çantanın ele geçirilme riski olduğuna dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 22:48:00 -
Savcılar bile gözden kaçırdı! ABD'deki Kongre baskınında şok detay

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına saldırmasının ardından ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik ikinci azil sürecinin başlatılmasıyla birlikte Senato'da görülmeye devam eden davada, kanıt olarak eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kongre binasından tahliye edildiği anlara ilişkin görüntüler gösterilmişti.

ABD medyasına yer alan haberlerde, Temsilciler Meclisi savcılarının bile gözden kaçırdığı bir detaya yer verildi. O gün baskın sırasında nükleer kodların bulunduğu büyük siyah bir çanta olan 'nükleer futbol topunu' taşıyan bir hava kuvvetleri personelinin Pence'le birlikte olduğu belirtildi.

"Çantanın ellerine geçmesinin sonuçları ürpertici"

Nükleer saldırı başlatma emrini yerine getirmek için gerekli ekipmanı içeren 'nükleer futbol topu' çantasının bir yedeğinin her zaman başkan yardımcısının yanında olduğu ifade edilirken; yardımcının 'nükleer futbol topu' denen evrak çantasındaki kodların, başkan ölmedikçe veya görevini yerine getiremediği takdirde etkinleştirilemeyeceği belirtildi. Fakat yine de söz konusu çantanın baskını gerçekleştirenlerin eline geçmesinin sonuçlarının 'ürpertici' olduğu ve bunun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak ciddi tehlikeye dikkat çekildi.

"Son derece tehlikeli"

ABD basınına konuşan Silah Kontrol Derneği'nde nükleer silah politikası uzmanı Kingston Reif, baskını gerçekleştirenlerin Pence'in 'nükleer futbol topunu' ele geçirmeleri durumunda nükleer saldırı başlatamayacaklarını, ancak bu durumun yine de son derece tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Reif, önceden planlanmış nükleer saldırı seçeneklerini içeren 'nükleer futbol topunun' ele geçirilmesi halinde içeriğinin baskıncılar tarafından dünyayla paylaşılma riskine dikkat çekti.

Ne olmuştu?

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak 2021'de ABD eski Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasına girdi. Grubun zorla Kongre binasına girmesinin ardından birçok senatör, güvenlik güçleri tarafından binadan tahliye edildi. ABD medyası, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de tahliye edilenler arasında olduğunu ve saldırıyı gerçekleştiren grubun Pence'e ulaşmaya çalıştıklarını duyurmuştu.

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