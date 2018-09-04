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Savcı Yağmur cinayetinde kan donduran iddia! Tüm mal varlığını üstüne yapmış

Niğde'de dün öldürülen ve cesedi bir çöp konteynırında bulunan eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un görevdeyken mal varlığını katil zanlısı Adnan Akçin'in (42) üzerine geçirdiği iddia edildi.

04 Eylül 2018 Salı 17:54
Savcı Yağmur cinayetinde kan donduran iddia! Tüm mal varlığını üstüne yapmış

Öldürülen eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un görevdeyken mal varlığını katil zanlısı Adnan Akçin'in üzerine yaptığı öne sürüldü. 

Adnan Akçin, iddiaya göre, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur'la şehir dışındaki bölgede buluştu. İkili arasında burada bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüdü. Adnan Akçin, yanında taşıdığı tabancayı çekti ve Serhat Yağmur'u başından vurarak öldürdü.

Adnan Akçin daha sonra, eski savcı Yağmur'un otomobiline koyduğu cesedini, Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürüp, attı. Adnan Akçin, ardından da bir arkadaşına olayı anlatarak, yardım istedi. Arkadaşı da durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, çöplükte eski savcının cesediyle karşılaştı. Savcının cesedi otopsi için Ömer Halisdemir Devlet Hastanesi'ne götürülürken kaçan zanlı da kısa sürede yakalandı.

Katil zanlısı Akçin, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Eski savcı Serhat Yağmur'un görevdeyken mal varlığını Adnan Akçin'in üzerine geçirdiği, ardından görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. Yağmur'un mal varlığını Akçin'den geri istediği bu yüzden de aralarından çıkan tartışma sonucu cinayetin işlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Eski savcı Serhat Yağmur'un cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 17:54
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