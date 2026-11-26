İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı Ceylan Kaya, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı. Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında serbest bırakılan Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz’in savcılıkta verdikleri ifadeler dosyaya yansıdı.

"UYUŞTURUCU KULLANMIYORUM"

Oyuncu Burcu Özberk, savcılık ifadesinde mesleği nedeniyle yoğun dizi çekimlerinde çalıştığını ve günlük hayatının genellikle ev ile iş arasında geçtiğini belirtti. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını ifade eden Özberk, "Ben oyuncu olarak çalışmaktayım. Dün Kayseri Havalimanı’ndan saat 21.20 uçağıyla İstanbul Havalimanı’na saat 23.00 sularında geldim. Burada hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu polis memurları bana söyledi ve gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu’na, sonrasında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildim. Uçakta yanımda bulunan bir adet valizim ile cep telefonum polisler tarafından alındı. Sonrasında ise adliyeye sevkim yapıldı. Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yaptırılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Ayrıca işimle ilgili dokümanlar da telefonumdadır. Bunlara ihtiyacım vardır" dedi.

"UYUŞTURUCU SATAN KİMSEYİ TANIMAM"

Oyuncu Deniz Çakır ise ifadesinde telefonunu e-SIM kart üzerinden kullandığını ve bu nedenle SIM şifresinin bulunmadığını söyledi. Reçeteli ilaçlarının olduğunu belirten Çakır, uyuşturucu madde kullanmadığını ve uyuşturucu ticareti yapan kişilerle herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını ifade ederek, "Cep telefonumu e-SIM kart ile kullanmaktayım. Bu yüzden SIM şifresi bulunmamaktadır. Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam" dedi.

"GÖZALTINA ALINMAM BENİ ÜZDÜ"

Şarkıcı Özcan Deniz de savcılık ifadesinde ailesi, eğitim hayatı ve sanat kariyerine ilişkin bilgiler verdi. Yaklaşık 35 yıldır profesyonel olarak sanatçılık yaptığını belirten Deniz, iki yıldır kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve bu nedenle raporlu ilaçlar kullandığını kaydetti. Uyuşturucu kullanmadığını, uyuşturucu kullanan kişilerle aynı ortamda bulunmadığını söyleyen Deniz, "Ben Ankara’da 6 çocuklu bir ailede doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatıma devam etmedim. 13-14 yaşından itibaren sanatla uğraşmaktayım. Evliyim, 1 çocuğum var. Halen bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır. Raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım. Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

15 KİŞİNİN İŞLEM İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, soruşturma kapsamında dün ek işlemler için yeniden emniyete götürülen 14 kişi ile DJ ve yapımcı Burak Yeter’in de aralarında bulunduğu toplam 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu belirtildi.