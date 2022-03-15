Savcı Sayan'ın tespiti: Türk medyasının savaş ikiyüzlülüğü!

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi Batı'nın ikircikli tutumunu da gözler önüne serdi.

Bugüne kadar Suriye başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan zulmü göz ardı eden Batı, Ukrayna'da zulme uğrayan mazlum halkı görmezden gelmedi.

Türk medyasının ikiyüzlülüğü!

Tıpkı Batı gibi, Türk medyası da Ukrayna'yı gündemden hiç düşürmedi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, medyanın ikiyüzlülüğüne vurgu yaptı.

"15 gündür medyamız Ukrayna ve Rusya savaşını işlemektedir. Ukraynalı çocuklar ve aileleri üzerine acıklı hikayeler yazmaktadırlar.." diyen Sayan, şöyle devam etti:

Aynı medyamız Suriyeli çocuklar ve aileleri için bu hikayelerin yarısını bile yazmadılar, Tv’lerde tartışmadılar.. Sebep, renkleri mi coğrafyaları mı?