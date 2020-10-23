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Gündem Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...
Gündem

Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İP ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:30:00 -
Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İP ile ilgili dikkat çeken ifadeler geldi.

Savcı Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, İP yetkililerinin AK Parti'yi işaret ederek "Partimizi karıştırmak istiyorlar" iddiasıda bulunduğunu belirtti.

"İP'in dağılmasını CHP istiyor"

Sayan, aksine İP'in dağılmasını isteyenin CHP olduğunu bildirdi.

Savcı Sayan, tweetinde, "Oysa İYİ Parti'nin dağılmasını isteyen ve bu manada çaba sarf eden CHP’dir." ifadelerini kullandı. Sayan, bunun nedenini de açıkladı.

"CHP'nin istediği cumhurbaşkanı adayına Akşener karşı çıkıyor"

Sayan, CHP'nin istediği cumhurbaşkanı adayına İP Genel Başkanı Meral Akşener'in karşı çıktığını belirterek bunun da CHP'lilerin 2023 planını bozduğunu vurguladı.

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