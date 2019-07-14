Savcı Sayan'dan 'kütüphane' yalanına sert çıkış! "Dertleri Gezi'de nasıl ağaç değildi ise burada da dört duvar değil"

Taha Emre Özdemir Ankara

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Kütüphaneyi yıkarak, pazar yeri kuracağı' iddiasına ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Kütüphane oradan taşınalı 5-6 yıl olmuş." diyen Başkan Sayan, "Valilik söz konusu binayı güçlendirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazı göndermiş. İddialardaki gibi orada bir kütüphane yok. Bina şu anda metruk durumda ve balicilerin yuvalandığı bir yer." ifadelerini kullandı.

Başkan Sayan, bina güçlendirilmesi yapıldıktan sonra orada bir kent müzesi kurmayı hedeflediklerini belirtirken sözlerine şöyle devam etti:

"Diyoruz ki kent müzesinin altına da tarihi bir kent pazarı yapalım. Yıkacağımı iddia ettikleri kütüphane de zaten kültür sitesinde güzelce yeniden kurulmuş."

Yalan haber karşısında öfkelen Savcı Sayan, şunları söyledi:

"Bunların amacı kütüphane falan değil. Çok istekliler ise vali beyden rica edelim, orayı 10 katlı bir eğitim binası yapalım. Neden İYİ Partili bir kişinin yalanıyla haber yapıyorlar? Ağrı'nın Belediye Başkanı olarak beni arayıp sormaları lazım. Bunların derdi Gezi'de nasıl ağaç değildi ise burada da dört duvar değil. Gündem bulamıyorlar. AK Parti'de avuçlarını kaşıyarak bekledikleri kabine değişimi olmadı, S-400 konusunda da başarılı olduk. Yaşanan gelişmeler istedikleri şekilde olmadığında kendilerince gündem oluşturarak çamur atmaya kalkışıyorlar. Bu haberi yalan yanlış iddialarla yayınlayan medya da etik dışı davranıyor."