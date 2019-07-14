0553 313 94 23

Savcı Sayan'dan 'kütüphane' yalanına sert çıkış! "Dertleri Gezi'de nasıl ağaç değildi ise burada da dört duvar değil"

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Kütüphaneyi yıkıp, pazar yeri kuracağı' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Haberi servis eden medya kuruluşlarını sert bir dille eleştiren Başkan Sayan, "İP'li bir adamın yalan beyanıyla iddiaları haberleştiriyorlar. Bu etik değil." dedi. Söz konusu kütüphanenin yaklaşık 6 yıl önce taşındığını söyleyen Sayan, "S-400'lerde başarılı olduk. Gelişmeler istedikleri gibi olmayınca kendilerince gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların derdi nasıl ki Gezi'de ağaç değildi ise burada da dört duvar değil." ifadelerini kullandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 22:41
Savcı Sayan'dan 'kütüphane' yalanına sert çıkış! "Dertleri Gezi'de nasıl ağaç değildi ise burada da dört duvar değil"

 

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Kütüphaneyi yıkarak, pazar yeri kuracağı' iddiasına ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Kütüphane oradan taşınalı 5-6 yıl olmuş." diyen Başkan Sayan, "Valilik söz konusu binayı güçlendirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazı göndermiş. İddialardaki gibi orada bir kütüphane yok. Bina şu anda metruk durumda ve balicilerin yuvalandığı bir yer." ifadelerini kullandı.

Başkan Sayan, bina güçlendirilmesi yapıldıktan sonra orada bir kent müzesi kurmayı hedeflediklerini belirtirken sözlerine şöyle devam etti:

"Diyoruz ki kent müzesinin altına da tarihi bir kent pazarı yapalım. Yıkacağımı iddia ettikleri kütüphane de zaten kültür sitesinde güzelce yeniden kurulmuş."

Yalan haber karşısında öfkelen Savcı Sayan, şunları söyledi:

"Bunların amacı kütüphane falan değil. Çok istekliler ise vali beyden rica edelim, orayı 10 katlı bir eğitim binası yapalım. Neden İYİ Partili bir kişinin yalanıyla haber yapıyorlar? Ağrı'nın Belediye Başkanı olarak beni arayıp sormaları lazım. Bunların derdi Gezi'de nasıl ağaç değildi ise burada da dört duvar değil. Gündem bulamıyorlar. AK Parti'de avuçlarını kaşıyarak bekledikleri kabine değişimi olmadı, S-400 konusunda da başarılı olduk. Yaşanan gelişmeler istedikleri şekilde olmadığında kendilerince gündem oluşturarak çamur atmaya kalkışıyorlar. Bu haberi yalan yanlış iddialarla yayınlayan medya da etik dışı davranıyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 22:41
  1. Ankara
  2. Ağrı
  3. Savcı Sayan
  4. kent müzesi
  5. Kütüphane
  6. S-400
  7. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Cevad Zarif'e "BM vizesi"
    1. ABD'den Cevad Zarif'e "BM vizesi"
    2. Diyarbakır’da pikap evin bahçesine..
    3. Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya..
    4. Şehit annesi istedi, vali hemen..
    5. "Kazanan Türkiye oldu, Bodrum oldu"
    6. Savcı Sayan'dan 'kütüphane' yalanına..
    7. Asma Köprüde 15 Temmuz Şehitleri..
    8. Şehit yakınları ve gaziler onuruna..
    9. Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitleri..
    10. Putin’e uçmayı öğreten pilot..
    11. Manisa’da kavşaktaki kaza güvenlik..
    12. Vali Karaloğlu: "15 Temmuz’da hain..
    13. Fethiye’deki orman yangını söndürüldü
    14. Ali Koç'tan "15 Temmuz" mesajı
    15. Çerkezköy TSO’dan İşletmeler İçin..
    16. Aile Bakanı Selçuk: "Darbe girişimiyle..
    17. Barcelona, Griezmann'ı tanıttı
    18. Astsubay Cengiz Tokur'un şehadet..
    19. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    20. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    21. Bakan Kasapoğlu’ndan madalya kazanan..
    22. Terör devleti İsrail Türkiye'ye gelen..
    23. 2019 Formula 1 İngiltere Grand Prix’de..
    24. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    25. Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere..
    26. Almanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    27. Necati Er, altın madalya kazanarak..
    28. Pazaryeri’nde geleneksel birlik..
    29. Uzman Çavuş Ağır'ın şehadet haberi..
    30. Futbol: Hazırlık maçı
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!