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Savcı Sayan'dan HDP'li vekillere ilginç çağrı

Eski CHP'li Savcı Sayan, HDP milletvekillerine dikkat çeken bir çağrı yaparak, "HDP'den ayrılıp yeni bir grupla AK Parti ve MHP ile birlikte bu ülke için büyük hizmet yapabilirsiniz" dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:22
Savcı Sayan'dan HDP'li vekillere ilginç çağrı

Eski CHP'li Savcı Sayan sosyal medya hesabı Twitter'dan HDP milletvekillerine ülkeye daha iyi hizmet etme konusunda bir çağrıda bulundu.

AK PARTİ VE MHP'YE KATILIN

Sayan, HDP'li vekillere "HDP'den ayrılıp yeni bir grupla AK Parti ve MHP ile birlikte bu ülke için büyük hizmet yapabilirsiniz" dedi.

24 Haziran seçimlerinde HDP güçlü olduğu Güneydoğu’daki birçok ilde düşüş yaşamış MHP oylarının bölgede artması sürpriz olmuştu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:22
  1. Sosyal Medya
  2. Ak Parti
  3. Twitter
  4. Savcı Sayan
  5. Hdp

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM13 sa önce
    Olmazya diyelim ki ayrılsınlar. Ertesi gün herbirinin cesedini bir yerden toplarız. Kaldı ki bu HDPlilerin dağdaki teröristten tek farkları ellerinde silah olmaması. Bu devlet-millet düşmanlarından böyle birşey beklemek için saf olmak gerekir!
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