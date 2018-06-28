Savcı Sayan'dan HDP'li vekillere ilginç çağrı
Eski CHP'li Savcı Sayan, HDP milletvekillerine dikkat çeken bir çağrı yaparak, "HDP'den ayrılıp yeni bir grupla AK Parti ve MHP ile birlikte bu ülke için büyük hizmet yapabilirsiniz" dedi.28 Haziran 2018 Perşembe 15:22
Eski CHP'li Savcı Sayan sosyal medya hesabı Twitter'dan HDP milletvekillerine ülkeye daha iyi hizmet etme konusunda bir çağrıda bulundu.
AK PARTİ VE MHP'YE KATILIN
Sayan, HDP'li vekillere "HDP'den ayrılıp yeni bir grupla AK Parti ve MHP ile birlikte bu ülke için büyük hizmet yapabilirsiniz" dedi.
24 Haziran seçimlerinde HDP güçlü olduğu Güneydoğu’daki birçok ilde düşüş yaşamış MHP oylarının bölgede artması sürpriz olmuştu.
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