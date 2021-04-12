Savcı Sayan'dan fahri üye ilan edilen Kılıçdaroğlu'na mesaj: Yakışır

Eşcinsel sapkınlar, CHP Genel Merkez Binası önünde basın açıklaması yaptı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu fahri LGBTİ üyesi ilan etti.

Bunun üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Savcı Sayan, Twitter hesabından, sapkınlar tarafından fahri LGBTİ üyesi ilan edilen Kılıçdaroğlu için, "Hayırlı olsun... Yakışır..." ifadeleri kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları da bunun üzerine şunları kaydetti:

"Hem de çoook yakıştı. Hem de cuuuuk oturdu."

"Üyelik degil başkanlık olmalı müdüre."

"K.K 'yı başkan da yaparsınız artık..."

"Teknoloji atılımımızın en önemli gelişmesi, bunu kutlamamız gerek(!)"

"İşte bu artık Kemal'i kimse tutamaz.."

"Fahri kelimesi az olmuş asli olsun."