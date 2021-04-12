  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savcı Sayan'dan fahri üye ilan edilen Kılıçdaroğlu'na mesaj: Yakışır
Gündem

Savcı Sayan'dan fahri üye ilan edilen Kılıçdaroğlu'na mesaj: Yakışır

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, LGBT'li sapkınlar tarafından fahri üye ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 21:04:00 -
Savcı Sayan'dan fahri üye ilan edilen Kılıçdaroğlu'na mesaj: Yakışır

Eşcinsel sapkınlar, CHP Genel Merkez Binası önünde basın açıklaması yaptı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu fahri LGBTİ üyesi ilan etti.

Bunun üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Savcı Sayan, Twitter hesabından, sapkınlar tarafından fahri LGBTİ üyesi ilan edilen Kılıçdaroğlu için, "Hayırlı olsun... Yakışır..." ifadeleri kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları da bunun üzerine şunları kaydetti:

"Hem de çoook yakıştı. Hem de cuuuuk oturdu."

"Üyelik degil başkanlık olmalı müdüre."

"K.K 'yı başkan da yaparsınız artık..."

"Teknoloji atılımımızın en önemli gelişmesi, bunu kutlamamız gerek(!)"

"İşte bu artık Kemal'i kimse tutamaz.."

"Fahri kelimesi az olmuş asli olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı mukabele izle | Hangi kanaldan saat kaçta mukabele izlenir?
Etkinlikler

Canlı mukabele izle | Hangi kanaldan saat kaçta mukabele izlenir?

Hangi kanallarda mukabele var? Mübarek ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi yine koronavirüs gölgesinde geçecek. Salgın sebebiyle milyonlar mas..
Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve işsizlik verilerine odaklandı
Ekonomi

Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve işsizlik verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri gündeminin olduğu haftaya negatif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve işsiz..
İki dev marka resmen açıkladı! Türkiye'de üretecekler
Teknoloji

İki dev marka resmen açıkladı! Türkiye'de üretecekler

Teknoloji devlerinin Türkiye ilgileri gün geçtikçe daha da artıyor. Çinli devler TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretmeyi planlıyor. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay